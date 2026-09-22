دکتر «علی محمد خانکی» به عنوان معاون مالی و امور شرکت های بانک شهر منصوب شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر ، دکتر «علی محمد خانکی» طی مراسمی با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و جمعی از اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران ارشد؛ به عنوان معاون مالی و امور شرکت های این بانک معرفی شد.

این گزارش می افزاید؛ علی محمد خانکی از مدیران نخبه و با تجربه کشور بوده که از سوابق اجرایی و علمی وی می توان به فعالیت در بانک شهر به عنوان مدیر امور مالی و خزانه داری و مدیرامورسرمایه گذاری و شرکت ها، بیش از یک دهه حسابرسی در شبکه بانکی و غیربانکی، عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه تمدن، عضو هیات موسس نفت آزادگان، عضو و رئیس هیات مدیره کارگزاری شهر و تدریس دروس مالی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه های مختلف کشور اشاره کرد.