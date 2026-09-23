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آلودگی هوا خواب شبانه را به هم می‌ریزد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که آلودگی هوا می تواند شما را در شب بیدار نگه دارد و خواب را از شما سلب کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۵۸
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خواب

به گزارش تابناک؛ محققان گزارش کردند، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط اپلیکیشن چرخه خواب نشان می‌دهد که سرفه‌های شدید مرتبط با سطوح آلودگی هوا افزایش می‌یابد، حتی اگر سطح آلودگی کمتر از حد مجاز باشد.

«سیسیلیا ماسکولو»، محقق ارشد و استاد دانشگاه کمبریج در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته نشان می‌دهد که ممکن است چیزی به عنوان آستانه ایمن برای قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا وجود نداشته باشد، اگرچه تحقیقات ما صرفاً مشاهده‌ای بوده است.»

او گفت: «با این حال، ممکن است مردم بخواهند به این فکر کنند که چگونه ممکن است با استفاده از ماسک، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را کاهش دهند.»

محققان توضیح دادند که اپلیکیشن Sleep Cycle صدا‌های شبانه مانند تنفس، خروپف یا سرفه را برای ردیابی کیفیت خواب جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند.

آنها خاطرنشان کردند که آلودگی ذرات می‌تواند به اعماق ریه‌ها نفوذ کند و باعث تحریک راه‌های هوایی شود.

«تونگ شیا»، سرپرست تیم تحقیق و استادیار دانشگاه تسینگ‌هوا در پکن، در بیانیه‌ای گفت: «همه گاه به گاه سرفه می‌کنند، اما سرفه کردن، چه یکبار یا مداوم باشد، نشانه‌ای از تحریک یا التهاب در ریه‌ها است. سرفه می‌تواند نشانه چیزی باشد که هنوز مزمن نشده است، اما ممکن است در آینده مزمن شود.»

برای مطالعه جدید، محققان نمونه‌های صوتی گرفته شده از ۳۲ شهر در ۱۲ کشور را در حدود ۵۰۰ روز تجزیه و تحلیل کردند و سرفه‌های شبانه را با خوانش‌های کیفیت هوای محلی مقایسه کردند. داده‌های ده‌ها هزار کاربر گنجانده شد.

ماسکولو گفت: «مجموعه داده از چرخه خواب واقعاً ارزشمند است، زیرا این برنامه به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می‌شود.»

نتایج نشان داد که وقتی سطح آلودگی به میزان ۱۰ میکروگرم ذرات معلق در هر متر مکعب افزایش یافت، افزایش ۲.۴ درصدی در سرفه‌های شبانه مشاهده شد.

به گفته محققان، حتی با در نظر گرفتن فصل آنفلوانزا سالانه، ارتباط قوی بین میزان آلودگی در روز و دفعات سرفه شبانه وجود دارد.

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چرخه خواب آلودگی هوا سرفه
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