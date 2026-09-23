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۴ فایده شگفت‌انگیز زرشک برای سلامت بدن

خواص زرشک فراتر از طعم ترش و ظاهر کوچک آن است. این میوه سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی است و می‌تواند از سیستم ایمنی و سلامت چشم حمایت کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۵۶
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زرشک

به گزارش تابناک، زرشک ممکن است کوچک باشد، اما شهرت زیادی به دست آورده است. قرن هاست که از آن در طب سنتی استفاده می‌شود.

در حالی که هیچ غذایی به تنهایی درمان کننده نیست، زرشک ترکیبی چشمگیر از ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی را ارائه می‌دهد که می‌تواند به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل از سلامت حمایت کند.

زرشک میوه درختچه‌ای است که بومی آسیا است و طعم کمی شیرین و ترش دارد. انواع خشک آن به طور گسترده در همه جا در دسترس است.

در یک اونس زرشک خشک (حدود ۵ قاشق غذاخوری)، مواد مغذی زیر وجود دارد:

۳.۶ گرم فیبر

۱.۹ میلی گرم آهن

۱۳.۶ میلی گرم ویتامین C

زرشک همچنین منبع خوبی از:

روی (زینک)

ویتامین A

آنتی اکسیدان‌ها مانند کاروتنوئید‌ها و زآگزانتین است.

«میشل دود»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «زرشک را می‌توان یک "اَبَر غذا" نامید. رژیم غذایی سالم به تنوع بستگی دارد؛ و زرشک می‌تواند یک افزودنی خوش طعم و غنی از مواد مغذی به یک الگوی تغذیه سالم باشد.»

وی در ادامه به برخی فواید زرشک برای سلامت اشاره می‌کند.

۱. حفاظت از سلامت چشم

یکی از مواد مغذی برجسته زرشک، زآگزانتین است، یک کاروتنوئید که به محافظت از شبکیه کمک می‌کند- بافت حساس به نور در پشت چشم.

تحقیقات نشان می‌دهد که خوردن غذا‌های سرشار از زآگزانتین ممکن است به تقویت بینایی سالم با افزایش سن کمک کند. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که زرشک ممکن است به محافظت از ماکولا، بخشی از چشم که مسئول دید مرکزی دقیق است، کمک کند.

دود خاطرنشان می‌کند: «برای درک کامل فواید طولانی مدت زرشک برای سلامت چشم، تحقیقات بیشتری لازم است. اما بر اساس آنچه که ما می‌دانیم، دلیلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم آنها از بینایی حفاظت می‌کنند.

۲. تقویت سیستم ایمنی بدن

یک سیستم ایمنی سالم به انواع مواد مغذی متکی است و زرشک چندین مورد از آنها را فراهم می‌کند.

آنها منبع خوبی از ویتامین C و روی هستند که هر دو نقش مهمی در کمک به عملکرد صحیح سیستم ایمنی دارند.

تحقیقات همچنین ترکیبات منحصر به فردی در زرشک به نام پلی ساکارید را مورد بررسی قرار داده است که ممکن است به حمایت از عملکرد سیستم ایمنی کمک کند.

۳. تقویت سلامت و آرامش روان

یک مطالعه کوچک نشان داد افرادی که برای مدت کوتاهی آب زرشک نوشیده بودند، بهبود‌هایی را در آرامش روان، انرژی و خلق و خوی کلی گزارش کردند. محققان همچنین به بهبود در معیار‌های خاصی از عملکرد ذهنی اشاره کردند. اما از آنجایی که این مطالعات کوچک بودند به تحقیقات بیشتری نیاز است.

۴. محافظت در برابر آسیب سلولی

زرشک سرشار از آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که به محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از مولکول‌های ناپایدار به نام رادیکال‌های آزاد کمک می‌کنند.

با گذشت زمان، آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌تواند باعث استرس اکسیداتیو شود که در پیری و بیماری‌های مزمن نقش دارند. آنتی اکسیدان‌های موجود در غذا‌هایی مانند زرشک می‌توانند به مبارزه با این آسیب کمک کنند.

دود تاکید می‌کند: «هیچ غذایی به تنهایی نمی‌تواند از بیماری جلوگیری کند. خوردن انواع میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ یکی از بهترین راه‌ها برای دریافت آنتی اکسیدان‌های مورد نیاز بدن است.»

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زرشک درمان طب سنتی
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