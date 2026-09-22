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پزشکیان از الجزایر به مقصد نیویورک پرواز کرد

رئیس جمهور پس از توقفی کوتاه، الجزایر را به مقصد نیویورک ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۵۵
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4603 بازدید
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور که صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده بود، دقایقی پیش و پس از توقفی کوتاه الجزایر را به سمت نیویورک ترک کرد.

وی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده و با برخی سران کشورهای حاضر در مجمع دیدار داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمریکا نیویورک سازمان ملل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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0
پاسخ
خدا رحم کنه سوتی نده
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