پزشکیان از الجزایر به مقصد نیویورک پرواز کرد

رئیس جمهور پس از توقفی کوتاه، الجزایر را به مقصد نیویورک ترک کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور که صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده بود، دقایقی پیش و پس از توقفی کوتاه الجزایر را به سمت نیویورک ترک کرد.

وی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده و با برخی سران کشورهای حاضر در مجمع دیدار داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت