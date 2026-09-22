پزشکیان از الجزایر به مقصد نیویورک پرواز کرد
رئیس جمهور پس از توقفی کوتاه، الجزایر را به مقصد نیویورک ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۵۵| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیسجمهور که صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده بود، دقایقی پیش و پس از توقفی کوتاه الجزایر را به سمت نیویورک ترک کرد.
وی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده و با برخی سران کشورهای حاضر در مجمع دیدار داشته باشد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
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