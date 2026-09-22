دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بخش مهمی از اظهاراتش را به ایران اختصاص داد و از تصمیم دولتش برای رویارویی نظامی با تهران دفاع کرد. ترامپ در بخشی از سخنانش مدعی شد ایران موشکی با توان هدف قرار دادن اروپا ساخته و قصد داشته است برنامه موشکی بالستیک خود را به‌عنوان سپری برای تکمیل برنامه ساخت سلاح هسته‌ای به کار گیرد. او سپس با ادبیاتی تند هشدار داد که دستیابی ایران به چنین قابلیتی، به گفته او، دست جمهوری اسلامی را برای گسترش «ترور و مرگ» باز می‌گذاشت. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بخش مربوط به این ادعاهای ترامپ درباره برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد.