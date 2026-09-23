بوی زهم تخممرغ را در چند دقیقه از بین ببرید!
به گزارش تابناک؛ تخم مرغ یکی از پرمصرفترین مواد غذایی در آشپزخانههای ایرانی است؛ از املت و خاگینه گرفته تا کتلت، کوکو و انواع دسرها. اما در کنار همه فواید و کاربردهایش، یک مشکل آزاردهنده نیز به همراه دارد: بوی زهم و ماندگار تخم مرغ که پس از شست وشو در سینک، ظروف و حتی اسفنج ظرفشویی باقی میماند.
این بو نه تنها تجربه آشپزی را ناخوشایند میکند، بلکه میتواند نشانهای از باقی ماندن آلودگی پروتئینی و باکتریایی در سینک و لولههای فاضلاب باشد.
بسیاری از افراد تصور میکنند این بو با چند بار شست وشو با مایع ظرفشویی از بین میرود، اما تجربه نشان داده که بوی تخم مرغ به سادگی و به ویژه روی ظروف پلاستیکی، تفلون فرسوده، اسفنجها و سطح چاه سینک باقی میماند.
خوشبختانه با ترکیب چند ماده ساده و در دسترس مانند جوش شیرین، سرکه سفید، نمک و آبلیمو میتوان این بو را به طور کامل از بین برد.
در این مقاله، ابتدا دلیل علمی ماندگاری بوی تخم مرغ را بررسی میکنیم، سپس مؤثرترین روشهای از بین بردن بوی زهم تخم مرغ از سینک و ظروف را گام به گام آموزش میدهیم و در پایان، راهکارهای پیشگیری و اشتباهات رایج را مرور خواهیم کرد.
چرا بوی تخم مرغ این قدر ماندگار است؟
برای مقابله با هر بو، ابتدا باید منشأ آن را شناخت. تخم مرغ حاوی پروتئینهایی است که در ترکیب خود گوگرد دارند. وقتی سفیده یا زرده در تماس با هوا، حرارت یا آب قرار میگیرد، ترکیبات گوگردی مانند سولفید هیدروژن آزاد میشوند؛ همان گازی که مسئول بوی مشخص و ناخوشایند تخم مرغ است.
نکته مهم اینجاست که این پروتئینها به سطح ظروف و سینک میچسبند. اگر با آب گرم شسته شوند، پروتئینها سریعتر منعقد (لخته) میشوند و به صورت لایهای نازک روی سطح باقی میمانند. به همین دلیل، شست وشو با آب داغ در مرحله اول، عملاً بو را تثبیت میکند.
عوامل دیگری که ماندگاری بو را تشدید میکنند عبارتاند از:
سطوح متخلخل: پلاستیک، چوب، سیلیکون و ظروف با پوشش تفلون خراشیده، بو را در خود نگاه میدارند.
رسوب چربی و پروتئین در چاه سینک: تجمع باقی مانده غذا در لوله، بستر مناسبی برای رشد باکتریهای تولیدکننده بوی گوگردی است.
اسفنج و برس آلوده: اسفنجهای کهنه، بو را جذب و در هر بار شست وشو آن را دوباره منتشر میکنند.
آب ماندگی: رطوبت مداوم در سینک، محیط بی هوازی مناسبی برای فعالیت میکروبها فراهم میکند.
پیش از شروع؛ نکات ایمنی و آماده سازی
رعایت چند نکته ساده، هم اثربخشی روشها را افزایش میدهد و هم از آسیب به سطوح جلوگیری میکند:
تهویه محیط: پنجره را باز کنید یا هود را روشن بگذارید تا بوی نامطبوع و بخارات مواد شوینده تخلیه شود.
استفاده از دستکش: بسیاری از مواد اسیدی و قلیایی میتوانند پوست دست را تحریک کنند.
پرهیز از ترکیب مواد خطرناک: هرگز سفیدکننده (وایتکس) را با سرکه، آمونیاک یا جوهرنمک مخلوط نکنید؛ این ترکیب گازهای سمی و خطرناکی تولید میکند.
تست روی سطح: پیش از استفاده از اسید روی سنگ، مرمر یا فلزات خاص، ابتدا در گوشهای کوچک آزمایش کنید.
جدا کردن قطعات: سبد ظرفشویی، دریچه فیلتر و قطعات جداشدنی سینک را خارج و جداگانه بشویید.
روشهای از بین بردن بوی تخم مرغ از ظروف
۱. شست وشوی اولیه با آب سرد و مایع ظرفشویی
اولین و مهمترین قدم، آبکشی با آب سرد بلافاصله پس از استفاده است. آب سرد پروتئینها را منعقد نمیکند و آلودگی به راحتی جدا میشود. سپس با مایع ظرفشویی و اسفنج تمیز بشویید و در پایان با آب گرم آبکشی کنید.
۲. جوش شیرین؛ پاک کننده قوی بو
جوش شیرین به دلیل خاصیت قلیایی، ترکیبات اسیدی گوگردی را خنثی میکند. دو قاشق غذاخوری جوش شیرین را با مقدار کمی آب گرم مخلوط کنید تا خمیر شود، سپس آن را روی سطح ظرف بمالید و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بگذارید بماند. در نهایت با آب گرم بشویید.
۳. سرکه سفید؛ خنثی کننده بوی گوگرد
سرکه سفید یک اسید ضعیف است و با ترکیبات گوگردی واکنش میدهد. یک پیمانه سرکه را با دو پیمانه آب سرد ترکیب کنید و ظرف را ۲۰ دقیقه در آن بخیسانید. برای ظروف پلاستیکی، این روش بسیار مؤثر است.
۴. ترکیب سرکه و جوش شیرین
برای بوهای شدید، ابتدا جوش شیرین را روی سطح بپاشید، سپس سرکه را روی آن بریزید. واکنش ایجادشده باعث کف کردن و شل شدن رسوبات میشود. پس از ۱۰ دقیقه، با برس نرم بشویید و آبکشی کنید.
۵. آبلیمو یا اسید سیتریک
آب لیموی تازه یا محلول اسید سیتریک، بویی خوش و خاصیت اسیدی دارد. چند برش لیمو را در آب گرم ریخته و ظرف را ۱۵ دقیقه بخیسانید. این روش برای ظروف استیل و شیشهای عالی است، اما برای آلومینیوم توصیه نمیشود.
۶. نمک درشت و یخ
برای ظروف چدنی یا ماهیتابههای تفلون، نمک درشت همراه چند تکه یخ روشی عالی است. یخ باعث سخت شدن باقی مانده چربی و نمک باعث ایجاد اصطکاک ملایم میشود. با حرکت دورانی، آلودگی و بو را از سطح جدا کنید.
۷. خردل خشک یا خمیر دندان
مقدار کمی خردل خشک یا خمیر دندان غیرژلی را روی لکه بمالید و ۱۰ دقیقه بگذارید. این مواد جاذب بو هستند و برای ظروف کوچک و درب قمقمهها بسیار کارآمدند.
۸. پودر قهوه یا تفاله چای
پودر قهوه خشک یا تفاله چای خشک شده، بوی نامطبوع را جذب میکند. کافی است آن را چند ساعت در ظرف بسته قرار دهید و سپس بشویید. این روش برای ظروفی که بوی تخم مرغ در آنها نفوذ کرده، بسیار مفید است.
روشهای از بین بردن بوی تخم مرغ از سینک و چاه فاضلاب
۹. شست وشوی چاه با جوش شیرین و سرکه
نیمی از بسته جوش شیرین را در چاه سینک بریزید، سپس یک پیمانه سرکه سفید اضافه کنید و بلافاصله روی دریچه را بپوشانید. پس از ۱۵ دقیقه، دو تا سه لیتر آب جوش را به آرامی در چاه بریزید. این روش، رسوبات چربی و باکتریهای تولیدکننده بو را از بین میبرد.
۱۰. جوش شیرین، نمک و آب جوش
ترکیب یک پیمانه جوش شیرین، یک پیمانه نمک و دو لیتر آب جوش، محلولی قوی برای رفع بوی زهم تخم مرغ از چاه سینک است. این محلول را دو بار در ماه استفاده کنید تا لولهها تمیز بمانند.
۱۱. تمیزکردن سبد و دریچه سینک
سبد ظرفشویی و فیلتر را جدا کنید و با محلول آب گرم، مایع ظرفشویی و جوش شیرین بشویید. با یک مسواک کهنه، لبهها و شکافهای آن را کاملاً پاک کنید. این قسمتها منشأ اصلی بوهای ماندگار هستند.
۱۲. استفاده از لیمو در آسیاب زباله
اگر سینک شما آسیاب (گاراباژ) دارد، چند برش لیمو یا پوست پرتقال را داخل آن بریزید و با آب سرد روشن کنید. این کار علاوه بر رفع بو، چربیهای باقی مانده را نیز پاک میکند. برای نتیجه بهتر، ابتدا چند تکه یخ و یک قاشق نمک در آسیاب بریزید.
پیشگیری؛ بهترین راه مبارزه با بو
شست وشوی فوری: باقی مانده تخم مرغ را نگذارید خشک شود.
استفاده از ظروف شیشهای یا استیل: این سطوح بو را در خود نگه نمیدارند.
تعویض به موقع اسفنج: اسفنج را هر هفته ضدعفونی یا تعویض کنید. میتوانید آن را چند دقیقه در مایکروویو مرطوب قرار دهید.
آبکشی ظروف پیش از ماشین ظرفشویی: باقی مانده تخم مرغ را از ظرف بردارید تا بو به کل ماشین منتقل نشود.
تمیزکردن دورهای سینک: هفتهای یک بار چاه سینک را با جوش شیرین و سرکه بشویید.
اشتباهات رایج
شست وشو با آب داغ در مرحله اول: باعث انعقاد پروتئین و تثبیت بو میشود.
خیساندن طولانی در آب: رطوبت مداوم، رشد باکتری را افزایش میدهد.
استفاده از سفیدکننده روی فولاد ضدزنگ: میتواند به سطح آسیب بزند.
مخلوط کردن مواد شیمیایی: ترکیب سفیدکننده با اسید یا آمونیاک خطرناک است.