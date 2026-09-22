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پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید:

فتح قلّه‌های پیشرفت، مأموریت تاریخیِ دانش‌آموزان و دانشجویان/ قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا؛ سپری در برابر توحش نظام سلطه

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا را سپری در برابر توحش نظام سلطه دانستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۹
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رهبرانقلاب

به گزارش تابناک؛ پیام رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها‌ منتشر شد. حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، با ادای احترام به دانش آموزان، دانشجویان,، معلمان و اساتید شهید در جنگ تحمیلی اخیر، بازگشایی مدرسه و دانشگاه را نویدبخش نشاط، امید و حرکت پرشتاب ملت به سوی آینده ای روشن دانستند و با توصیه به دانش آموزان و دانشجویان برای مجهز شدن به «علم و تقوا و دانایی و توانایی»، خطاب به آنان تاکید کردند: مدرسه و دانشگاه را خانه دوم خود بدانید و با صیانت از حریم های آن و حرکت در جهت ارتقاء هرچه بیشتر سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش‌ها، آن را کانون پیشرفتگی وطن خود نمایید.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیمیَرفَعِ الله الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ الَّذینَ اوتُوا العِلمَ دَرَجاتطلیعۀ

سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه‌های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه‌، نویدبخش نشاط، امید، و حرکت پرشتاب ملّت به‌سوی آینده‌ای روشن و شکوهمند می‌باشد. آینده‌ای که تحقّق آن در دستان توانمند فرزندان عزیز ایران و تربیت‌یافتگان مکتب اسلام و انقلاب اسلامی است. همان نسلی که بارها خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله‌مقامهماالشّریف، امید خود به ایشان را بیان کردند.اینک که دروازۀ سال تحصیلی تازه‌ای بر روی خیل عظیم دانش‌آموزان و دانشجویان گشوده می‌شود و راه‌نَوَردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی دوره‌ای جدید از کسب دانش و معرفت و مهارت را آغاز می‌کنند، شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم. امسال روزهای خاطره‌ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق فرزندان سفرکرده‌مان را تازه می‌سازد. در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد و این اندوه، ذهن ما را به‌ سَمت صحیح منازعۀ بین خیر و شر و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد. مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پرده‌های جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّه‌های پیشرفت‌سازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند.

این مهم در جایی صورت می‌گیرد که خانۀ دوّم ایشان بشمار می‌آید. از این‌رو به این عزیزان عرض می‌کنم که لازم است همواره از حریم‌های آن به بهترین شکل صیانت نمایید و با ارتقاء هر چه بیشتر سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش‌هایتان، آن را کانون پیشرفتگی وطن خود بنمایید. از فرصت حضور چند ساله در این مأمن دانش و ادب و نشاط و امید برای خودافزاییِ هر چه بیشتر بهره بگیرید؛ خودافزایی در مهمترین عنصر حیات انسان که ارتباط با خالق متعال است، و خودافزایی در ارتباط با هم‌نوعان و هم‌وطنان و خانواده؛ و خودافزایی در زمینۀ‌ کسب دانش و به‌دست آوردن انواع مهارت‌ها. در این مدّت، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را تمرین کنید و همواره پاسدار ریشه‌های هویّت ملّی و عزّت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدّس نظام اسلامی و سایر نمادهای آن باشید. به‌زودی نوبت آن می‌رسد که نقش مناسب خود را در جامعه بیابید که در آن‌موقع با انجام آن به بهترین شکل، خود و کشور خود را سربلند خواهید ساخت. اکنون در روزگاری که توحّش نظام سلطه خصوصاً دولت جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی بیداد می‌کند، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان سپری پولادین و شمشیری بُرّان است که دستان متجاوز آنان را از سر بشریّت کوتاه می‌سازد.اکنون شما در کلاس‌های درسی حاضر می‌شوید که نسل‌هایی که اندکی پیش از شما بر روی نیمکت‌های دوست‌داشتنی آن نشسته بودند اینک در انواع جبهه‌های دفاع از وطن و شرف برای ایران اسلامی، عزّت و اقتدار خلق می‌کنند و همان‌ها اسوه و چراغ راه شما خواهند بود؛ همچنان که پیش از آنان کسانی در همین کلاس‌ها بودند که اسوه‌های فداکاری و نشان‌های عظمت کشور و اسطوره‌های بزرگی و بزرگواری بشمار می‌روند.
 
کلام آخر در مورد معلّمان و اساتید است. ما همه وامدار معلّمان خود در هر مقطعی از دورۀ‌ تحصیلی هستیم. این قشر عزیز و محبوب که اغلب با خالص‌ترین عواطف شاگردان‌شان مواجه می‌شوند، شایستۀ آن هستند که در مجامع و زمان‌های مختلف مورد تکریم همگان باشند. مناعت و قناعتی که نوعاً در ایشان مشاهده می‌شود، مسئولین امر را نسبت به وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی‌سازد، و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی حکیمانه، برای بهبود آن تلاش مؤثری به‌عمل خواهند آورد؛ خصوصاً اینکه این مقوله فراتر از انجام وظیفه‌ای قانونی، امری است که از دل برمی‌خیزد.سلام و رحمت و برکت خداوند بر اساتید، معلّمان، دانشجویان و دانش‌آموزان شهید جنگ تحمیلی سوّم و در رأس آنان رهبر حکیم و مربّی عظیم‌الشّأن شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف که حقّ بزرگی بر شتاب چشمگیر دانش در کشور داشتند؛ و سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین؛ و تبریک و خوشامد به تک‌تک دانش‌آموزان و دانشجویان خوش‌عاقبت ملّت ایران؛ و امید که با دعای پُر یُمن سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در دستیابی به قلّه‌های علم و ادب و پیشرفت، هر چه موفّق‌تر باشند، ان‌شاءالله.
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