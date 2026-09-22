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الزیدی: ایران اجازه عبور به نفتکش‌های عراق نمی‌دهد

ایران اجازه عبور نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز را نداد. نخست‌وزیر عراق مدعی شد این تصمیم ارتباطی با نزدیکی یا دوری بغداد از تهران ندارد و هدف آن افزایش قیمت جهانی نفت است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۵
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4710 بازدید
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۴
علی الزیدی

نخست وزیر عراق مدعی شد: اگرچه عراق خود را شریک منطقه‌ای ایران می‌داند، ایران اجازه نداده است نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور کنند.

علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق، در جریان گفت‌وگویی جزئیاتی درباره برخی چالش‌های اقتصادی کشورش مطرح کرد.

او گفت: عراق از زمان آغاز جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد از دست داده است.

نخست وزیر عراق مدعی شد: اگرچه عراق خود را شریک منطقه‌ای ایران می‌داند، ایران اجازه نداده است نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور کنند.

علی الزیدی افزود: ما به‌طور مفصل صحبت کردیم. تصمیمی که از ایران بیرون آمده، قطعی است.

او ادامه داد: هدف آن‌ها افزایش قیمت جهانی نفت است. این مسئله به نزدیک بودن یا نبودن ما به آن‌ها مربوط نمی‌شود. در هر صورت، آن‌ها می‌خواهند فشار ایجاد کنند.

منبع: نیویورک تایمز

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علی الزیدی نفتکش نفتکش‌ تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
4
پاسخ
هر وفت اسم درستش رو یاد گرفتید باز میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
5
پاسخ
نگفت اگر اجازه عبور میداد پول نفت فروخته شده عراق به حساب خزانه داری آمریکا واریز می شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
6
پاسخ
نوکر ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
6
پاسخ
تا پات رو از گلیمت درازتر نکنی
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