ایران اجازه عبور نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز را نداد. نخست‌وزیر عراق مدعی شد این تصمیم ارتباطی با نزدیکی یا دوری بغداد از تهران ندارد و هدف آن افزایش قیمت جهانی نفت است.

نخست وزیر عراق مدعی شد: اگرچه عراق خود را شریک منطقه‌ای ایران می‌داند، ایران اجازه نداده است نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور کنند.

علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق، در جریان گفت‌وگویی جزئیاتی درباره برخی چالش‌های اقتصادی کشورش مطرح کرد.

او گفت: عراق از زمان آغاز جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد از دست داده است.

نخست وزیر عراق مدعی شد: اگرچه عراق خود را شریک منطقه‌ای ایران می‌داند، ایران اجازه نداده است نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور کنند.

علی الزیدی افزود: ما به‌طور مفصل صحبت کردیم. تصمیمی که از ایران بیرون آمده، قطعی است.

او ادامه داد: هدف آن‌ها افزایش قیمت جهانی نفت است. این مسئله به نزدیک بودن یا نبودن ما به آن‌ها مربوط نمی‌شود. در هر صورت، آن‌ها می‌خواهند فشار ایجاد کنند.

منبع: نیویورک تایمز