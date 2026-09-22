عراقچی تهدید شد/ درخواست حفاظت آمریکایی
آکسیوس مدعی شد: عراقچی خواستار دریافت تیم حفاظت آمریکایی در نیویورک شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۴| |
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به گزارش تابناک؛ آکسیوس مدعی شد: عراقچی خواستار دریافت تیم حفاظت آمریکایی در نیویورک شده است
بر اساس این ادعا، پس از بررسی تهدیدهای مطرح شده علیه عراقچی، قرار است تیمی از سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا مسئول حفاظت از او در مدت حضورش در نیویورک باشد.
گزارش خطا
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طرف رفته تو کشور متخاصم و از کشوری که بهترین عزیزان ما رو گرفته تقاضای حفظ جان کرده شرم با بر ما
برای چی به کشوری که در حال جنگ هستیم و هیچ معاهده بین المللی را هم قبول ندارد، سفر کردید ؟
رهبر و دهها مسئول رسمی ما را در کشور خودمان شهید کردند. چطور به جان شما تعرض نکنند در کشور خودشان؟
زیادی روی متمدن و منطقی بودن این جانیان حساب کردید.
رهبر و دهها مسئول رسمی ما را در کشور خودمان شهید کردند. چطور به جان شما تعرض نکنند در کشور خودشان؟
زیادی روی متمدن و منطقی بودن این جانیان حساب کردید.
به قاتل میگه ازم محافظت کنین!! اینا کجا و رهبر و فرماندهان شهید ما کجا...
ترسو بدبخت از قاتلان امام و شهید سلیمانی التماس حفاظت می کند. خدایا چه روزهایی را می بینیم.
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