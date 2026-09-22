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عراقچی تهدید شد/ درخواست حفاظت آمریکایی

آکسیوس مدعی شد: عراقچی خواستار دریافت تیم حفاظت آمریکایی در نیویورک شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۴
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9731 بازدید
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۱۳
آکسیوس

به گزارش تابناک؛ آکسیوس مدعی شد: عراقچی خواستار دریافت تیم حفاظت آمریکایی در نیویورک شده است

بر اساس این ادعا، پس از بررسی تهدید‌های مطرح شده علیه عراقچی، قرار است تیمی از سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا مسئول حفاظت از او در مدت حضورش در نیویورک باشد.

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آکسیوس عباس عراقچی نیویورک تهدید تیم حفاظت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
کی بتو کار داره تو آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
5
پاسخ
شهادت هنر مردان خداست از چی می ترسه عراقچی ؟؟
محمدایوب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
2
پاسخ
سرباز آمریکایی هست باید از او مراقبت کنند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
2
پاسخ
طرف رفته تو کشور متخاصم و از کشوری که بهترین عزیزان ما رو گرفته تقاضای حفظ جان کرده شرم با بر ما
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
2
پاسخ
برای چی به کشوری که در حال جنگ هستیم و هیچ معاهده بین المللی را هم قبول ندارد، سفر کردید ؟
رهبر و ده‌ها مسئول رسمی ما را در کشور خودمان شهید کردند. چطور به جان شما تعرض نکنند در کشور خودشان؟
زیادی روی متمدن و منطقی بودن این جانیان حساب کردید.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
5
پاسخ
به قاتل میگه ازم محافظت کنین!! اینا کجا و رهبر و فرماندهان شهید ما کجا...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
1
پاسخ
اسرائیل.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
5
پاسخ
ترسو بدبخت از قاتلان امام و شهید سلیمانی التماس حفاظت می کند. خدایا چه روزهایی را می بینیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
3
پاسخ
آبرومون رو نبر آقای عراقچی تیم حفاظت آمریکایی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6
2
پاسخ
بعضیابودونبودشان فرقی نمیکنه بقائی بهتره
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