عراقچی تهدید شد/ درخواست حفاظت آمریکایی

به گزارش تابناک؛ آکسیوس مدعی شد: عراقچی خواستار دریافت تیم حفاظت آمریکایی در نیویورک شده است

بر اساس این ادعا، پس از بررسی تهدید‌های مطرح شده علیه عراقچی، قرار است تیمی از سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا مسئول حفاظت از او در مدت حضورش در نیویورک باشد.