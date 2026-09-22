ترامپ تلویزیون اختصاصی راهاندازی کرد
تلویزیون اختصاصی ترامپ راهاندازی شد. «ترامپ تیوی» قرار است هفت روز هفته و بهصورت ۲۴ ساعته در یوتیوب پخش شود
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ «ترامپ تیوی»، تلویزیون اختصاصی ترامپ، رسماً آغاز به کار کرد.
پس از ممنوعیت ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید، مقامات کاخ از راه اندازی تلویزیون ۲۴ ساعته ترامپ در شبکه یوتیوب با نام «ترامپ تی وی» خبر دادند.
ویدئوی افتتاح این تلویزیون که قرار است ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته پخش شود، به عنوان بخشی از پخش زنده با عنوان «ترامپ تی وی»، سخنرانی رئیس جمهور در کوه راشمور در تاریخ ۳ جولای بود.
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