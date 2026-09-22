مراسم ترحیم آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی رهبر معظم انقلاب، فردا چهارشنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک؛ مراسم ترحیم آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی رهبر معظم انقلاب، فردا چهارشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

این مراسم در جوار مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س) و با حضور جمعی از مردم و زائران حرم مطهر برگزار خواهد شد.