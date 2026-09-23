جانشین ترامپ با ایران صلح میکند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت تحلیلی «میدل ایست آی» در مقالهای نوشته است: جنگ یمن به مرحلهای حساس وارد شده است؛ گروه همسو با ایران در حال تعیین قواعد بازی است و ترامپ، محمد بن سلمان را در سرما رها کرده است.
یک حملهٔ موشک بالستیک به انبار سوختی نزدیک فرودگاه بینالمللی ریاض اصابت کرد. آژیرهای حملهٔ هوایی پیش از سپیدهدم شنبه در سراسر پایتخت عربستان، و همچنین در دیگر مناطق از جمله جده، طائف و ینبع به صدا درآمدند.
حملات حوثیها نشان داد که پادشاهی خلیج فارس تا چه اندازه در برابر موج اخیر حملات این گروه یمنی آسیبپذیر است؛ حملاتی که به گفتهٔ آنها پاسخی به حملات سعودی به یمن است.
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آیا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به دوستش محمد بن سلمان کمک خواهد کرد؟ ولیعهد — که ترامپ در سال ۲۰۱۹ هنگامی که پایانههای نفتی با موشکهایی از عراق هدف قرار گرفتند به کمکش نیامد — با کاخ سفید تماس گرفت و درخواست حمایت آمریکا در جنگ با انصارالله (حوثیها) را کرد. ترامپ بار دیگر «نه» گفت.
۶۰۰ میلیارد دلاری که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، متعهد شد در چارچوب توافقهایش با ترامپ در سال گذشته در آمریکا سرمایهگذاری کند، تقریباً هیچ محافظتی از سوی ابرقدرت نظامی جهان نخرید.
دولت [آمریکا] پیشنهاد داد اطلاعات را به اشتراک بگذارد و در عملیات هدفگیری به ریاض کمک کند، اما ترامپ بهشدت میخواهد از گشودن هر جبههٔ جدیدی پرهیز کند، چون نیروهای آمریکایی در محاصرهٔ ایران بیش از حد گسترده شدهاند.
در عوض، ترامپ با گروهی توافق کرد که ائتلاف سعودی را در یمن پس از یک جنگ ویرانگر هشتساله به بنبست کشانده بود. بر اساس شرایطی که اخیراً در مسقط توافق شد، رهبران حوثی تأیید کردند که آتشبس سال ۲۰۲۵ با آمریکا را حفظ خواهند کرد و تضمین خواهند کرد که دریای سرخ برای کشتیرانی جهانی باز بماند، بهجز برای کشتیهای سعودی.
در مجموع، حوثیها جنگ با عربستان سعودی را ادامه میدادند و آمریکا از آن کنار میماند. محمد بن سلمان مؤدبانه زیر اتوبوس انداخته شد.
در همین حال، گزارش شده است که فرماندهان نظامی آمریکا و کشورهای عربی همسو، با همتایان اسرائیلی خود در آلمان گرد هم آمدند — نشستی مخفیانه که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) سازماندهی کرد تا دربارهٔ جنگ ایران گفتوگو کند. سپس اسرائیل این نشست را لو داد.
منابع به باراک راوید، روزنامهنگار اسرائیلی، گفتند که این «خلوتنشینی خصوصی» توسط دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، سازماندهی شده بود و رؤسای ستادهای نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند.
عربستان و اسرائیل؛ شرکای غیرقابلاعتماد
هر زمان که کشورهای عربی مخفیانه با مقامات اسرائیلی دیدار میکنند، باید تا حالا دریافته باشند که این [نشست]مخفی نمیماند، چون اسرائیل به خودستایی و فخرفروشی علاقه دارد. اسرائیل دیپلماسی محتاطانه انجام نمیدهد. پوشیده نیست که کشورهای عربی غربگرا دهههاست معاملههای زیرمیزی با «موجودیت صهیونیستی» انجام میدهند.
اوایل همین ماه، جنگجویان حوثی حملهای سریع از جنوب حدیده و غرب تعز آغاز کردند و شبانه بندر موخا (مُخا) در دریای سرخ را تصرف کردند. سپس پیش رفتند تا تنگهٔ بابالمندب و جزیرهٔ پریم — نقطهای راهبردی که بر این آبراه حیاتی اشراف دارد — را تصرف کنند، در حالی که نیروهای دولتی مورد حمایت سعودی عقبنشینی کردند.
جنگ خونین بود. نیروهای مقاومت ملی ضدحوثی گزارش دادند که بیش از ۵۰۰ جنگجویشان کشته و ۱۵۰۰ زخمی شدهاند. درگیریها نزدیک موخا و دیگر جبههها ادامه دارد.
حملات سعودی به نیروهای حوثی یمن با حملات حوثیها به عربستان سعودی پاسخ داده شده است. خط لولهٔ کلیدی شرق به غرب به سوی دریای سرخ هدف قرار گرفته است. اما ترکیه و پاکستان، متحدان جدید ریاض در پیمان دفاعی مکه، به کمکش نیامدهاند.
اگر نه آنها و نه واشنگتن، پس چه کسی؟
بنیامین نتانیاهو وارد میشود؛ او به کشورهای خلیج فارس کمک نظامی و اطلاعاتی پیشنهاد کرده است.
به گزارش کان، عربستان سعودی از طریق آمریکا دربارهٔ یمنیها از اسرائیل اطلاعات میگیرد. با این حال، به گفتهٔ آندریاس کریگ، تحلیلگر مسائل خلیج فارس، ریاض اسرائیل را شریک نظامی قابلاعتمادی نمیبیند. او به «نیو عرب» گفت: «ریاض نمیخواهد از وابستگی به واشنگتن به وابستگی به یک ساختار امنیتی اسرائیلی منتقل شود.»
ترس از اینکه متحدان یمنی ایران مسیر اصلی انرژی و کشتیرانی از دریای سرخ را — در کنار تنگهٔ هرمز که نیمهفلج شده — ببندند، باعث جهشهای بیشتر قیمت نفت و گازوئیل شده است.
یک منبع ارشد اطلاعاتی اسرائیل به المانیتور گفت: «در حال حاضر، هیچکس بر حوثیها بازدارندگی ندارد. نه آمریکاییها، نه ما، و قطعاً نه سعودیها. آنها اسب تاریک [غافلگیری]هستند که هیچکس انتظارش را نداشت.»
اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، موافقت کرده است که مشاوران نظامی به عربستان سعودی بفرستد؛ امری که نگرانیها از این را افزایش داده که بریتانیا بار دیگر به جنگی سعودی در یمن کشیده شود.
ترامپ برای محمد بن سلمان مداخله نخواهد کرد، اما میلیاردها دلار جنگندهٔ F-۳۵ و بمب یکتنی به ریاض خواهد فروخت. آمریکا همین تازگی محمولههای عظیم بمب را برای اسرائیل و عربستان سعودی تصویب کرده است.
برای عربستان سعودی، دولت ترامپ بستهای ۵ میلیارد دلاری شامل ۱۰٬۰۰۰ کیت هدایت JDAM و ۱۰٬۰۰۰ بمب را تصویب کرد که بهطور مساوی میان مهمات ۵۰۰ پوندی و BLU-۱۱۷های ۲٬۰۰۰ پوندی تقسیم شده است.
برای اسرائیل، محمولهٔ ۲٫۸ میلیارد دلاری که با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین میشود، شامل ۴۰٬۰۰۰ بمب — نیمی BLU-۱۱۷ و نیمی MK-۸۴ — و ۲۰٬۰۰۰ کلاهک نفوذگر برای اهداف سختشده است. این بزرگترین انتقال یکبارهٔ این نوع بمب به اسرائیل در سالهای اخیر است.
مقیاس این محمولههای برنامهریزیشده وحشتناک است، چنانکه تاکر کارلسون، مفسر آمریکایی، اخیراً اشاره کرد؛ این مقدار تناژ، معادل بمبارانهای آمریکا در جنگ جهانی دوم بر توکیو و هیروشیما را تحتالشعاع قرار میدهد. مانند همان جنایتهای هوایی، این بمبها احتمالاً علیه غیرنظامیان بیدفاع در غزه، لبنان و یمن به کار خواهند رفت.
چگونه میتوان جنگ یمن را پایان داد
چگونه میتوان این تشدید تنش اخیر را پایان داد؟ انصارالله که بر بیش از ۷۰ درصد جمعیت یمن حکومت میکند، اصرار دارد که جنگ با برداشتن محاصرهٔ ۱۲ سالهٔ سعودی بر یمن متوقف میشود.
محمد البخیتی، سخنگوی ارشد حوثی، به اسکای نیوز گفت که صنعا در پی «پایان دادن به محاصره و پایان دادن به تجاوز علیه یمنیهاست… توپ در زمین سعودیهاست؛ تصمیم برای توقف این جنگ تصمیم آنهاست.»
او افزود: «تنها کاری که ما کردیم این بود که معادلهٔ محاصره در برابر محاصره را برقرار کردیم»، اشاره به محاصرهٔ هوایی، زمینی و دریایی عربستان دور یمن، که مردمش را گرسنه کرده و رنجی وصفناپذیر به بار آورده و به دهها هزار مرگ انجامیده است.
به گفتهٔ رایان گریم، روزنامهنگار آمریکایی، راهحل درگیری گستردهتر ساده است، هرچند برای واشنگتن ناخوشایند: «به جنگها پایان دهید و با یمن و ایران مانند کشورهای مستقل با جایگاهی برابر در جهان رفتار کنید. (و همچنین حملات اسرائیل به جنوب لبنان را متوقف کنید.) همین. اساساً تمام کاری که باید بکنند همین است. فقط دست از اصرار بر سلطهجویی بردارید.»
با این بیان، شگفتآور است که چگونه آمریکا میتواند اقدامات خود و متحدانش را تدافعی جا بزند، در حالی که در واقع دههها جنگ علیه ایران را با تحریم، ترور، خرابکاری و محاصره به پیش برده است. این درگیری اکنون از جنگ سرد طولانیتر شده است.
امپراتوری آمریکا هنوز به نقطهٔ واقعگرایی نرسیده است، جایی که بتواند با وقار از برتری مهارنشدهٔ خود عقبنشینی کند؛ و با این حال، شش هفته مانده به انتخابات میاندورهای، ترامپ باید راهی بیابد تا جنگ خاورمیانهای را که به آغاز آن با نتانیاهو کمک کرد، فروبنشاند و قیمتهای بیسابقهٔ سوخت برای آمریکاییها را پایین بیاورد — از اینرو توافق با حوثیها.
احتمال مصالحه جانشین ترامپ با ایران
واشنگتن هنوز آماده نیست با مخالفانش مانند کشورهای مستقل با منافع مشروع رفتار کند و توافقهای پایدار با آنها ببندد. یادداشت تفاهم ژوئن با ایران امیدبخش به نظر میرسید، اما ترامپ تقریباً بلافاصله آن را پاره کرد.
با این حال، پس از انتخابات میاندورهای نوامبر، زمانی که احتمالاً جمهوریخواهان برای جنگ ترامپ مجازات خواهند شد، ممکن است این وضعیت شروع به تغییر کند. لایحههای دفاعی تریلیون دلاری بدهی ملی را انباشته میکنند، در حالی که دارندگان جهانی اوراق خزانهٔ آمریکا آنها را با نرخی نگرانکننده میفروشند.
پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، شاید ترامپ یا جانشینش همان کاری را بکند که ریچارد نیکسون، رئیسجمهور پیشین، کرد و با دشمنان واشنگتن صلح کند. اما برای انجام این کار باید اسرائیل را رها کنند.
واردات فراورده های نفت خام مانند ، بنزین ، گازویل ، پتروشیمی و ... وابسته بودن به غرب
عرضه نفت خام فراوان پس از پایان جنگ ایران و کاهش قیمت نفت خام ، تقاضای بالا برای فراورده های نفتی و افزایش قیمت فراورده های نفتی و سود دهی پالایشگاههای غرب
بیچاره شدن تولیدکنتده های نفت خام
تا میتوانی انواع نوسانات را بنداز با خبرهای سفر رییس جمهور به امریکا برای نوسانگیری پرداخت معوقات بازنستگان
بووووووووووووورس امروز مثبت
طلا و دلار نزولی
اقای همتی بازی نکن با بازارها اینگونه
برا اینکه تمام مقام های حساس و مهم آمریکا را یهودیان صهیونیست اداره می کنند
حتی میتونه ایندفعه خودش وارد نشه و به اسراییل فقط چراغ سبز بده ...