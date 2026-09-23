معاون سازمان توسعه تجارت در گفتگو با تابناک:
پشت پرده بسته شدن خطوط هوایی ایران / سهم تجارت هوایی با عراق چقدر است ؟ + فیلم
پس از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره بستهشدن خطوط هوایی عراق امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک همه شایعات را خنثی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۲۸| |
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در پی شایعات و اخبار منتشرشده درباره بستهشدن مرزهای زمینی ایران و عراق، امیر روشن معاون سازمان توسعه تجارت در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی تابناک به تشریح وضعیت واقعی مرزها و تأثیر آن بر تجارت خارجی کشور و اعلام اخیر وزیر خزانهداری آمریکا درباره زمینگیرشدن شرکتهای هواپیمایی ایرانی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه آن را می خوانید.
بستهشدن کوتاهمدت مرزهای زمینی و بازگشت به حالت عادی
معاون سازمان توسعه تجارت به موضوع بستهشدن برخی مرزهای زمینی اشاره کرد و گفت: مرز چزابه و شلمچه برای مدت کوتاهی بسته شد که آن هم تصمیم حاکمیتی بود و اکنون هم دولت عراق مرزها را باز کرده و به حالت سابق بازگشته است و کالاها از این مرزها در حال عبور هستند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه بستهشدن این مرزها موقتی و ناشی از یک تصمیم حاکمیتی بوده است، اظهار داشت که اکنون وضعیت به روال عادی بازگشته و جریان تجارت از سر گرفته شده است.
این مقام مسئول به پیامدهای منفی شایعات درباره بستهشدن مرزها اشاره کرد و گفت: شایعه بستهشدن مرزها برای تجار و بازرگانان ایجاد نگرانی میکند که غیرقابل انکار است و اینگونه شایعات میتواند فضای روانی نامطلوبی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کند و به تصمیمگیریهای تجاری آنها آسیب بزند؛ به همین دلیل ضروری است که اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار تجار قرار گیرد.
علت بستهشدن برخی مرزها و وضعیت سایر مرزها
روشن در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از مرزهای زمینی بسته شدهاند توضیح داد که سایر مرزها با ظرفیت کامل مشغول فعالیت هستند و مشکل خاصی در آنها وجود ندارد برای مثال خیلی از مرزها مانند اینچهبرون مشکل لودینگ داشتند، چون صف زیادی از کالا برای واردات و صادرات وجود داشت.
او درباره نحوه حل این مشکل اظهار داشت: این مشکل با مدیریت منابع و پیشنهادات تجار و همکاری منطقه آزاد اینچهبرون حل شد و با همکاری و همافزایی میان مسئولان، تجار و منطقه آزاد، مشکل ترافیک کالا در این مرز برطرف شده و روند تجارت به حالت عادی بازگشته است.
اعلام آمریکا درباره زمینگیرشدن هواپیماییهای ایران
روشن در خصوص اظهارات شب گذشته وزیر خزانهداری آمریکا درمورد بسته شدن خطوط هوایی گفت: اثرات بستهشدن خطوط هوایی دو هفته دیگر نمایان میشود و باتوجه به زمانبر بودن تأثیر این تصمیم بر تجارت کشور، پیامدهای آن بهتدریج و طی دو هفته آینده خود را نشان خواهد داد البته سهم تجارت هوایی کشور کمتر از یک درصد در تجارت است و تقریباً کالایی نداریم که از طریق خطوط هوایی منتقل شود و مقدار آن زیاد نیست بنابراین تأثیر زیادی بر روی تجارت ما با عراق نخواهد داشت.
او با اطمینان اعلام کرد : بخش عمده تجارت ایران بهویژه تجارت با کشور همسایه عراق از طریق مرزهای زمینی انجام میشود و سهم حملونقل هوایی در این میان بسیار ناچیز است؛ بنابراین این تصمیم آمریکا تأثیر چشمگیری بر روابط تجاری دو کشور نخواهد گذاشت.
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