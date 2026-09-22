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بیانیه مجمع نمایندگان ملت مبعوث درباره کالابرگ

شورای مرکزی این مجمع در بیانیه‌ای تحلیلی خطاب به دولت، نکات مهمی را در خصوص ضرورت تحول، تقویت و اصلاح سیاست‌گذاری در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد
کد خبر: ۱۳۹۵۵۲۶
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مجلس

 

به گزارش تابناک؛ شورای مرکزی این مجمع در بیانیه‌ای تحلیلی خطاب به دولت، نکات مهمی را در خصوص ضرورت تحول، تقویت و اصلاح سیاست‌گذاری در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

باتوجه به اعلام وزیر محترم اقتصاد مبنی بر افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی کالابرگ، ضمن قدردانی از زحمات دولت و تلاش‌های خادمان مردم در دستگاه‌های مختلف اجرایی و اعلام آمادگی مجمع برای همکاری کارشناسی با دولت، باتوجه به شرایط حساس اقتصادی کنونی و فشار‌های معیشتی بر خانوارها، توجه دولت محترم را به محور‌های کلیدی زیر در مورد طرح کالابرگ الکترونیک جلب می‌نماییم:

۱. ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی و متناسب‌سازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و نیاز مردم

مهم‌ترین ظرفیت کشور برای اصلاحات اقتصادی، «اعتماد متقابل مردم و حاکمیت» است. باتوجه به جهش‌های بزرگ اخیر در نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که لازم است در اسرع وقت توسط تیم اقتصادی دولت مهار شود و باعنایت به قول صریح رئیس جمهور محترم در زمان حذف ارز ترجیحی و تاکید رئیس محترم مجلس مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالا‌های سبد معیشتی و حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها، متناسب‌سازی هوشمندانه و افزایش واقعی اعتبار کالابرگ، گامی حیاتی برای جبران شوک‌های ارزی، ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها متناسب با دهک درآمدی آنها و وفای به عهد تلقی می‌شود؛ چراکه نکول یا اجرای ناقص این تعهد، آسیبی جدی به سرمایه اجتماعی وارد خواهد کرد و اعتماد مردم را به موثر بودن طرح‌های آینده اصلاح اقتصادی نیز از بین خواهد برد.

۲. کالابرگ؛ ابزار پیوند معیشت مردم با سیاست صنعتی و تولید داخلی

کالابرگ الکترونیک نباید صرفاً یک ابزار حمایتی مصرفی دیده شود؛ بلکه می‌تواند با ایجاد تقاضای مستمر و پیش‌بینی‌پذیر در زنجیره تولید و عرضه کالا‌های اساسی داخلی، نقش اهرم محرک تولید داخلی را ایفا کرده و به تقویت تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور بیانجامد؛ لذا مراقبت از عدم انحراف منابع کالابرگ به سایر مصارف بسیار ضروری است.

۳. ضرورت تشدید نظارت دولت و برخورد قاطع قضایی با اخلال‌گران بازار

افزایش اعتبار کالابرگ باید هم‌زمان با نظارت یکپارچه و هوشمند دولت بر زنجیره تأمین تا توزیع باشد تا چرخه معیوب افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و نیاز مجدد به افزایش اعتبار کالابرگ دائما تکرار نشود؛ چرخه‌ای که تجربه نشان داده به ضرر مردم بویژه اقشار کم برخوردار منجر خواهد شد. در این مسیر، انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز در هماهنگی کامل با بخش‌های اجرایی، با محتکران و گران‌فروشانی که امنیت غذایی و روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، با قاطعیت و سرعت عمل برخورد کند.

۴. توجه دقیق‌تر به علل تورم موجود و ضرورت عرضه فعالانه و هدفمند پایه پولی در رینگ دوم بانک مرکزی

تورم فعلی کشور عمدتاً حاصل شوک‌های سمت عرضه (فشار ارز و هزینه تولید) است، نه رشد تقاضا. در این شرایط، تخصیص هدفمند پایه پولی از طریق کالابرگ، بدون ایجاد جهش‌های بزرگ تورمی جدید، اثرات شوک‌های عرضه را تسکین داده و به عامل تعدیل تورم بدل می‌شود؛ لذا توجه شود که باتوجه به اجرای سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»، تخصیص منابع به کالابرگ و عرضه هدفمند پایه پولی اساساً نمی‌تواند به رشد بی‌ضابطه نقدینگی منجر شود، بلکه به جبران بخشی از کسری ذخایر نظام بانکی نیز کمک می‌کند. در این راستا استفاده از ظرفیت حلقه دوم پولی بانک مرکزی و تخصیص آن به «کیف پول شهروندی» که اثر مخرب گردش نقدینگی در شبکه بانک‌های تجاری را هم ندارد، راهکاری هوشمندانه برای تأمین مستقیم نیاز‌های معیشتی و رونق تولید داخل در شرایط تحریم است که اجرای آن اکیداً توصیه می‌شود.

در پایان، از دولت محترم انتظار می‌رود ضمن مهار جهش نرخ ارز، با تقویت اعتبار مالی کالابرگ الکترونیک، گامی ملموس در جهت صیانت از سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت جامعه و حمایت از تولید ملی بردارد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی

۳۰ شهریور ۱۴۰۵

منبع: دبیرخانه مجمع نمایندگان ملت مبعوث مجلس شورای اسلامی

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