عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران و طرح فرانسه درباره تنگه هرمز، این اقدامات را در چارچوب فشار آمریکا و تلاش اروپا برای بازگشت به معادلات منطقه ارزیابی کرد.

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران، اظهار کرد: این تحریم‌ها در قالب تحریم‌های ثانویه مطرح شده و اساساً متوجه کشورهایی است که تحت تأثیر آمریکا قرار دارند.

وی افزود: کشورهایی که مستقل عمل می‌کنند، الزاماً تعهدی برای اجرای تحریم‌های آمریکا ندارند و نمی‌توان گفت همه کشورها موظف به عملیاتی کردن آنها هستند.

احمدی با بیان اینکه تحریم‌های جدید ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد کند، تصریح کرد: با این حال، این اقدامات نمی‌تواند به شکل جدی جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه کند، مگر در مورد کشورهایی که به نوعی تحت تأثیر آمریکا قرار دارند و از سیاست‌های آنها تبعیت می‌کنند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مسیر خود را برای حل مسائل و مشکلاتش پیدا کند و همان‌طور که در موارد گذشته نیز شاهد بوده‌ایم، این نوع اقدامات آمریکا در نهایت به نتیجه مورد نظر آمریکا نخواهد رسید.

فرانسه به دنبال نقش‌آفرینی در تنگه هرمز است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه درباره طرح فرانسه برای تنگه هرمز نیز اظهار کرد: باید توجه داشت که اروپایی‌ها پس از اقداماتی که در ارتباط با سازوکار اسنپ‌بک انجام دادند، عملاً بخشی از جایگاه گذشته خود را در روند مشورت‌ها و مذاکرات از دست داده‌اند. این اقدام فرانسه را باید نوعی خوش خدمتی به آمریکا قلمداد کرد.

اروپا به دنبال خروج از حاشیه است

احمدی با بیان اینکه اروپایی‌ها پس از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا عملاً از این روند کنار گذاشته شدند، گفت: به نظر می‌رسد آنها در مواقع مختلف به دنبال نوعی نقش‌آفرینی هستند تا بتوانند بار دیگر خود را در مسائل منطقه مطرح کنند و از وضعیتی که به حاشیه رانده شده‌اند، خارج شوند.

وی تصریح کرد: اقدامات و طرح‌هایی از این دست، بیشتر برای مطرح کردن دوباره نقش اروپایی‌ها در این مسائل است و نمی‌توان لزوماً انتظار داشت که در عمل اتفاق تعیین‌کننده‌ای از سوی آنها رخ دهد.