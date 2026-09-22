رشد ۵۰ درصدی سهام تابان فردا پس از عرضه اولیه/ ارزش صف خرید به ۲.۲ همت رسید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، حبیب خراسانی، رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا، با تشریح روند معاملات سهام این شرکت پس از عرضه اولیه، گفت: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد معاملاتی «تابان»، در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، ۶ میلیارد برگه سهم، معادل ۲ درصد از کل سهام شرکت، با سقف قیمت عرضه «۱۲,۸۰۰ ریال» به بازار ارائه شد. این عرضه با مشارکت قریب به ۲ میلیون کد معاملاتی انجام گرفت.
وی با اشاره به روند معاملات سهام تابان فردا در هفتههای پس از عرضه اولیه اظهار داشت: در هفته اول، تعداد معاملات از ۴ هزار و ۶۷۸ معامله آغاز شد و به ۸ هزار و ۴۵ معامله رسید. در هفته دوم نیز تعداد معاملات با افزایش همراه بود و از ۸ هزار و ۹۱۳ معامله به ۳۶ هزار و ۶۰۷ معامله رسید.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا ادامه داد: در هفته سوم، تعداد معاملات در ابتدا ۲۴ هزار و ۲۹۱ معامله و سپس ۱۹ هزار و ۷۸۱ معامله ثبت شد و در ادامه به ۲۹ هزار و ۱۵۹ معامله افزایش یافت. در هفته چهارم نیز تعداد معاملات به ۱۱۰ هزار و ۹۳۵ معامله رسید و پس از آن ۷۳ هزار و ۳۱۱ معامله ثبت شد. در آخرین روز معاملاتی، ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد معاملات به ۱۱۹ هزار و ۶۰۶ معامله افزایش یافت.
وی با اشاره به حجم معاملات سهام تابان فردا گفت: در ابتدای دوره، حجم معاملات حدود یک میلیون برگه سهم بود و در ادامه با افزایش فعالیت معاملاتی، حجم معاملات به ارقام بالاتری رسید. از جمله حجم معاملات ثبتشده در مقاطع مختلف میتوان به حدود ۷۱.۵ میلیون، ۱۸۰.۵ میلیون، ۲۱۷ میلیون و ۳۵۳.۹ میلیون برگه سهم اشاره کرد که در بالاترین مقدار ثبتشده، حجم معاملات به حدود ۵۱۸.۸ میلیون برگه سهم رسید.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا با تشریح روند معاملات حقیقی و حقوقی شرکت طی بازه ۱۰ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: حضور فعال سرمایهگذاران حقوقی در سمت خرید و تداوم معاملات سهم، نشاندهنده مشارکت مستمر فعالان بازار و توجه سرمایهگذاران به سهام شرکت است.
وی ادامه داد: در نخستین روز پس از عرضه، تعداد خریداران حقیقی ۱۳۴ کد معاملاتی و تعداد خریداران حقوقی تنها یک کد معاملاتی بود، در حالی که این تعداد در آخرین روز معاملاتی به ترتیب به ۴ هزار و ۲۴۳ نفر و ۱۲۶ کد حقوقی رسید.
خراسانی تصریح کرد: افزایش میزان مشارکت سرمایهگذاران حقوقی، نشانگر اعتماد و نگاه مثبت این سرمایهگذاران به آینده سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا است و این روند میتواند زمینهساز تقویت نقدشوندگی و توسعه مشارکت سرمایهگذاران در معاملات سهم باشد.
وی همچنین با اشاره به سرانه خرید خریداران حقیقی گفت: سرانه خرید توسط خریداران حقیقی در نخستین روز پس از عرضه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود که در آخرین روز معاملاتی به ۲۶۰ میلیون تومان رسید. این موضوع نشانگر اشتیاق خریداران حقیقی به خرید سهام تابان فردا است.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا در ادامه با اشاره به رشد قیمت سهام این شرکت اظهار داشت: رشد ۵۰ درصدی سهام تابان طی روزهای معاملاتی، منجر به بسته شدن نماد برای برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی شد.
خراسانی افزود: با وجود رشد ۵۰ درصدی قیمت سهم از زمان عرضه اولیه، همچنان شاهد تداوم تقاضا در معاملات شرکت هستیم؛ بهگونهای که ارزش صف خرید در تاریخ ۲۹ شهریورماه به ۲.۲ همت رسیده و این موضوع نشاندهنده استمرار توجه سرمایهگذاران و تقاضای قابلتوجه بازار نسبت به سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا است.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا با اشاره به نسبت P/NAV این شرکت بیان کرد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در زمان عرضه اولیه با نسبت P/NAV معادل ۴۰ درصد وارد بازار شد و در حال حاضر این نسبت به ۶۰ درصد رسیده است.
خراسانی در پایان با اشاره به تغییر نسبت P/E سهام تابان فردا اظهار داشت: P/E گذشتهنگر سهام (P/E TTM) در روز عرضه معادل ۱۴.۶۶ بود و در آخرین روز معاملاتی پیش از بسته شدن نماد، با افزایش ۷.۴ واحدی به عدد ۲۲.۰۷ رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، حبیب خراسانی، رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا، با تشریح روند معاملات سهام این شرکت پس از عرضه اولیه، گفت: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد معاملاتی «تابان»، در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، تعداد ۶ میلیارد برگه سهم، معادل ۲ درصد از کل سهام شرکت، با سقف قیمت عرضه «۱۲,۸۰۰ ریال» به بازار ارائه شد. این عرضه با مشارکت قریب به ۲ میلیون کد معاملاتی انجام گرفت.
وی با اشاره به روند معاملات سهام تابان فردا در هفتههای پس از عرضه اولیه اظهار داشت: در هفته اول، تعداد معاملات از ۴ هزار و ۶۷۸ معامله آغاز شد و به ۸ هزار و ۴۵ معامله رسید. در هفته دوم نیز تعداد معاملات با افزایش همراه بود و از ۸ هزار و ۹۱۳ معامله به ۳۶ هزار و ۶۰۷ معامله رسید.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا ادامه داد: در هفته سوم، تعداد معاملات در ابتدا ۲۴ هزار و ۲۹۱ معامله و سپس ۱۹ هزار و ۷۸۱ معامله ثبت شد و در ادامه به ۲۹ هزار و ۱۵۹ معامله افزایش یافت. در هفته چهارم نیز تعداد معاملات به ۱۱۰ هزار و ۹۳۵ معامله رسید و پس از آن ۷۳ هزار و ۳۱۱ معامله ثبت شد. در آخرین روز معاملاتی، ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد معاملات به ۱۱۹ هزار و ۶۰۶ معامله افزایش یافت.
وی با اشاره به حجم معاملات سهام تابان فردا گفت: در ابتدای دوره، حجم معاملات حدود یک میلیون برگه سهم بود و در ادامه با افزایش فعالیت معاملاتی، حجم معاملات به ارقام بالاتری رسید. از جمله حجم معاملات ثبتشده در مقاطع مختلف میتوان به حدود ۷۱.۵ میلیون، ۱۸۰.۵ میلیون، ۲۱۷ میلیون و ۳۵۳.۹ میلیون برگه سهم اشاره کرد که در بالاترین مقدار ثبتشده، حجم معاملات به حدود ۵۱۸.۸ میلیون برگه سهم رسید.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا با تشریح روند معاملات حقیقی و حقوقی شرکت طی بازه ۱۰ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: حضور فعال سرمایهگذاران حقوقی در سمت خرید و تداوم معاملات سهم، نشاندهنده مشارکت مستمر فعالان بازار و توجه سرمایهگذاران به سهام شرکت است.
وی ادامه داد: در نخستین روز پس از عرضه، تعداد خریداران حقیقی ۱۳۴ کد معاملاتی و تعداد خریداران حقوقی تنها یک کد معاملاتی بود، در حالی که این تعداد در آخرین روز معاملاتی به ترتیب به ۴ هزار و ۲۴۳ نفر و ۱۲۶ کد حقوقی رسید.
خراسانی تصریح کرد: افزایش میزان مشارکت سرمایهگذاران حقوقی، نشانگر اعتماد و نگاه مثبت این سرمایهگذاران به آینده سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا است و این روند میتواند زمینهساز تقویت نقدشوندگی و توسعه مشارکت سرمایهگذاران در معاملات سهم باشد.
وی همچنین با اشاره به سرانه خرید خریداران حقیقی گفت: سرانه خرید توسط خریداران حقیقی در نخستین روز پس از عرضه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود که در آخرین روز معاملاتی به ۲۶۰ میلیون تومان رسید. این موضوع نشانگر اشتیاق خریداران حقیقی به خرید سهام تابان فردا است.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا در ادامه با اشاره به رشد قیمت سهام این شرکت اظهار داشت: رشد ۵۰ درصدی سهام تابان طی روزهای معاملاتی، منجر به بسته شدن نماد برای برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی شد.
خراسانی افزود: با وجود رشد ۵۰ درصدی قیمت سهم از زمان عرضه اولیه، همچنان شاهد تداوم تقاضا در معاملات شرکت هستیم؛ بهگونهای که ارزش صف خرید در تاریخ ۲۹ شهریورماه به ۲.۲ همت رسیده و این موضوع نشاندهنده استمرار توجه سرمایهگذاران و تقاضای قابلتوجه بازار نسبت به سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا است.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا با اشاره به نسبت P/NAV این شرکت بیان کرد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در زمان عرضه اولیه با نسبت P/NAV معادل ۴۰ درصد وارد بازار شد و در حال حاضر این نسبت به ۶۰ درصد رسیده است.
خراسانی در پایان با اشاره به تغییر نسبت P/E سهام تابان فردا اظهار داشت: P/E گذشتهنگر سهام (P/E TTM) در روز عرضه معادل ۱۴.۶۶ بود و در آخرین روز معاملاتی پیش از بسته شدن نماد، با افزایش ۷.۴ واحدی به عدد ۲۲.۰۷ رسید.