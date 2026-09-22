طرح جدید ایران برای پایان جنگ به آمریکا ارائه شد

به گزارش تابناک؛ کیودو مدعی شد: ایران خواستار ازسرگیری مذاکراتی با هدف پایان دائمی خصومت‌ها میان دو کشور است.

رسانه ژاپنی نوشت: یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده است، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ژاپنی «کیودو» گفت: تهران پیشنهاد کرده است «در صورت برداشتن گام‌های اولیه از سوی آمریکا برای کاهش فشار‌های نظامی، تنگه هرمز ظرف هفت روز بازگشایی شود.»

کیودو مدعی شده است: این پیشنهاد «پیش‌تر از طریق واسطه‌ها به واشنگتن منتقل شده است. این مقام ایرانی اظهار داشت که این پیشنهاد «خواستار از سرگیری مذاکراتی با هدف پایان دائمی خصومت‌ها میان دو کشور است.»

این مقام ایرانی احتمال دیدار میان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته جاری را رد کرد.

این مقام ایرانی همچنین گفت: «احتمال حرکت به سوی دستیابی به توافق وجود دارد.»

وی افزود: اگر قرار است دیپلماسی پیش برود، واشنگتن باید «جدیت و تعهد» خود را نشان دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد و مذاکرات آنها بر سر اختلافات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز که آبراهی راهبردی برای تأمین انرژی و کالاهاست متوقف مانده است.