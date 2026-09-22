قیمت جهانی نفت ۳ رقمی شد

به گزارش تابناک؛ قیمت‌ جهانی نفت امروز سه‌شنبه پس از افت در روزهای گذشته ناشی از برخی ادعاهای رسانه های غربی مبنی بر احتمال پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزایش یافت.

در همین رابطه قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه نوامبر، تا ساعت ۰۰:۲۱ به وقت گرینویچ، با ۲۲ سنت یا ۰.۲۲ درصد افزایش به ۱۰۰.۵۷ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر، که معاملات آن امروز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، با دو سنت افزایش، به ۹۵.۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی نفت پس از تشدید تنش میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن و تشدید محاصره دریای سرخ و باب المندب توسط انصارالله صورت گرفته است که باعث شده بعد از مسدود شدن تنگه هرمز به روی عربستان سعودی، بیشتر مسیرهای مواصلاتی و صادرات نفت این کشور به روی آن بسته شود.

منبع: مهر