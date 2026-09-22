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دستگیری باند خانوادگی سارقان لوازم خودرو در تهران

باند خانوادگی سارقان لوازم خودرو در تهران در حالی شناسایی و دستگیر شد که اعضای آن هنگام سرقت لاستیک یک پژو ۲۰۷ با مشاهده مأموران از محل متواری شده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۱۰
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سارق

به گزارش تابناک؛ باند خانوادگی سارقان لوازم خودرو در تهران پس از تعقیب و شناسایی مخفیگاه اعضای آن متلاشی شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری سه سارق لوازم و محتویات خودرو در محدوده شهرزیبا خبر داد و گفت: این متهمان که با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند، هنگام سرقت لاستیک یک دستگاه پژو ۲۰۷ شناسایی و پس از دستگیری، به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، در خیابان بهار جنوبی به یک دستگاه خودروی کوئیک که به‌صورت دوبل در کنار خودرو‌های پارک‌شده متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی اولیه مشاهده کردند یک زن داخل خودرو حضور دارد و دو نفر دیگر در حال سرقت لاستیک‌های یک دستگاه پژو ۲۰۷ هستند که سارقان به محض مشاهده مأموران، با رها کردن اموال سرقتی و خودرو، از محل متواری شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران بلافاصله عملیات تعقیب و گریز را آغاز کردند، اما متهمان در دقایق نخست موفق به فرار شدند. با این حال، مأموران با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده، بررسی شیوه و شگرد سرقت و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان شدند.

افشار تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی، هماهنگ و غافلگیرانه، ساعاتی پس از وقوع سرقت به مخفیگاه متهمان مراجعه کرده و هر سه نفر را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف اموال مسروقه در جریان این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه ضبط و باند خودرو و همچنین چهار حلقه رینگ و لاستیک کشف شد.

وی افزود: همچنین در بازرسی از خودروی کوئیک که در محل سرقت رها شده بود، دو حلقه رینگ و لاستیک متعلق به خودروی پژو ۲۰۷ نیز کشف شد.

اعتراف سارقان به ۳۰ فقره سرقت لوازم خودرو

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطر نشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و اقرار کردند که تاکنون مرتکب ۳۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو شده‌اند.

افشار با اشاره به بررسی‌های انجام‌ شده درباره ارتباط متهمان گفت: مشخص شد هر سه متهم با یکدیگر نسبت خانوادگی داشته و از اعضای یک خانواده و بستگان یکدیگر هستند.

وی در پایان اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای انجام تحقیقات بیشتر و کشف جرائم احتمالی دیگر در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و مال‌باختگان ادامه دارد.

منبع: اعتمادآنلاین

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سارق شهرزیبا سرقت لاستیک خودرو
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