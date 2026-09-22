چهره پرنفوذ تراکتور از این تیم جدا شد
به گزارش تابناک؛ منصور عظیمی پس از چند سال فعالیت در تراکتور، در پی اختلاف با محمدرضا زنوزی از این باشگاه جدا شد.
در سالهای اخیر فارغ از اینکه مدیر باشگاه تراکتور چه کسی بوده، همه اهالی فوتبال میدانند که مسئولیت اصلی نقلوانتقالات و اتفاقات داخل باشگاه را منصور عظیمی برعهده داشته است.
عظیمی که با سمت قائم مقام چند سالی است از سوی زنوزی اختیار تام در باشگاه تراکتور دارد، در انتخاب مدیرعامل، سرمربی و بازیکنان نقش اصلی را ایفا کرده و ارتباط بسیار نزدیکی با مالک باشگاه تراکتور داشته است. به همین دلیل اکثر بازیکنانی که به عنوان مدیر برنامه با آنها قرارداد داشته یا ارتباط نزدیکی به او دارند را در سالهای اخیر به تراکتور برده است.
شنیدهها حاکی از آن است که در چند روز گذشته منصور عظیمی از باشگاه تراکتور جدا شده است. ظاهراً او با محمدرضا زنوزی اختلافاتی بر سر نقلوانتقالات ابتدای فصل و دخالت در امور مدیران باشگاه داشته و به همین دلیل بعد از جدال لفظی طرفین، زنوزی حکم به برکناری او داده است.
در سالهای گذشته چندینبار اختلافات اینچنینی بین زنوزی و عظیمی ایجاده شده، اما بعد از گذشت مدتی او به باشگاه تراکتور بازگشته و مشخص نیست بار دیگر این اتفاق رخ میدهد یا خیر.
منبع: تسنیم