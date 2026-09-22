پرونده ویژه برای حادثه میناب روی میز قوه قضاییه

به گزارش تابناک؛ نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه با حضور خبرنگاران در محل مدرسه شجره طیبه در حال برگزاری است.

سخنگوی قوه قضاییه در آغاز نشست خبری خطاب به خانواده شهدای میناب و دانش آموزان بازمانده گفت: در آستانه بازگشایی مدارس خدمت شما رسیده‌ایم تا ضمن ابراز همدلی و همدردی، به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه، شنوای حرف‌های شما باشیم و دلجویی کنیم. این سفر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که بی‌شک خواست خداوند و توجه شهدای عزیز در مدرسه شجره طیبه میناب بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: این کودکان، نه تعلق خاطر خاصی به منازعات سیاسی داشتند و نه سر ستیز و جنگ با کسی؛ ما امروز داغدار عزیزانی هستیم که جان‌پاره‌های ما و جگرگوشه‌های این ملت بودند. در کنار جان‌باختگان، با کودکانی مواجه هستیم که در آن مهلکه حضور داشته، شرایط سخت را با تمام وجود لمس کرده و یا خود مجروح شده‌اند و یا دچار تالمات روحی شدیدی گشته‌اند.

وی گفت: بسیار مهم است که به این درد‌ها و آلامی که بر روح و جسم این عزیزان و خانواده‌هایشان وارد شده، توجه جدی شود. هر کودکی که از این انفجار جان سالم به در برده، دچار آسیب‌هایی است که حمایت از او، نه صرفاً یک تکلیف قضایی، بلکه یک وظیفه انسانی است. برای داشتن جامعه‌ای انسانی‌تر، باید به این موضوع به شکلی ویژه و اضطراری توجه کرد. بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، تنها شهادت کودکان مظلوم نبود، بلکه بمباران بنیان‌های اخلاق و انسانیت در جامعه جهانی بود. وقتی به پیشینه این دولت متجاوز نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این الگوی کشتار خانواده‌ها و کودکان بی‌گناه و تبدیل کردن شادی‌ها به سوگ، یک رویه مستمر و یک نقض نظام‌مند و فاحش حقوق بشر است که نمونه‌های آن در کشور‌هایی نظیر افغانستان و عراق نیز به کرات دیده شده و نشان‌دهنده روحیه ددمنشانه و بیمارگونه و کودک‌کشی در وجود دشمن جنایتکار ما است.

وی گفت:خطاب به این جانیان می‌گوییم، آیا دردی را که خانواده‌ها در این شهر کشیدند، درک می‌کنید؟، آیا رنج مادری که جگرگوشه خود را قطعه‌قطعه تحویل گرفته، قابل درک است برایتان؟ بدانید که سکوت و بی‌توجهی در قبال این جنایات، سبب می‌شود نوبت بعدی شما باشید، اینها مسائلی است که جامعه جهانی باید به آن توجه کند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت حمایت از کودکان و ضرورت توجه جامعه جهانی به جنایات علیه آنان، اظهار کرد: کودکان، آینده بشریت هستند و هر کودکی که زیر آوار مدفون می‌شود، در حقیقت بخشی از آینده جامعه جهانی است که زیر آوار دفن می‌شود؛ بنابراین باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه از همان لحظات نخست، موضوع جنایت رخ‌داده در مدرسه شجره و شهادت و مجروحیت دانش‌آموزان، والدین و معلمان این مدرسه را در دستور کار قرار داد و دادگستری استان، به‌ویژه مسئولان و همکاران قضایی مربوط، از همان ابتدا در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده‌ای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست پرونده صادر شده و اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مطالبات بزه‌دیدگان در این پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: خسارات مادی، معنوی و تنبیهی که خانواده‌های داغدار و سایر بزه‌دیدگان این حادثه از عاملان جنایت مطالبه دارند، در چارچوب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در کنار پرونده کیفری، پرونده‌ای حقوقی نیز برای مطالبه خسارات وارده در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده است؛ بنابراین در پرونده کیفری، مجازات عاملان جنایت و در پرونده حقوقی، جبران خسارات بزه‌دیدگان پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی، بیان کرد: با همکاری‌های انجام‌ شده از سوی دولت و وزارت امور خارجه، سندی از سوی سازمان ملل متحد صادر شده که یک سند تاریخی است و در دادخواهی‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این سند بر اساس مطالب مطرح‌ شده در آن، نشان داده است که محل حادثه یک منطقه نظامی نبوده، بلکه یک منطقه آموزشی بوده و موضوع اصابت نیز به عنوان یک حادثه یا اشتباه مورد توجه قرار نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در حوزه دادخواهی‌های بین‌المللی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و از اسناد و مستندات موجود برای پیگیری حقوق قربانیان استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به مردم قول می‌دهیم که در قوه قضاییه، خون‌های به ناحق ریخته‌ شده، شهدای این حوادث، خسارت‌دیدگان، زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تمامی زیان‌هایی که به کشور و مردم وارد شده است، مورد پیگیری قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موارد پرونده تشکیل شده و پرونده‌های دیگری نیز تشکیل خواهد شد و رسیدگی‌های دقیق و قانونی انجام می‌شود و محکومان و عوامل مسئول در این حوادث، در چارچوب موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: امروز آغاز هفته دفاع مقدس است و این مناسبت با بازگشایی مدارس پیوند خورده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایثار و دانش، ایثار و تربیت از یکدیگر ناگسستنی هستند. ۳۷ سال پیش، در جریان یک جنگ هشت‌ساله، دشمنانی با بهانه‌هایی از جمله مسائل مرزی به ایران عزیز حمله کردند.

وی افزود: این روز صرفاً یک روز تاریخی نیست؛ بلکه یادآور مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر شرایط و ناجوانمردی‌هایی است که بر این ملت وارد شد. روزی است که ملت ایران محکم ایستاد و به یک صخره مستحکم تبدیل شد و ترس از مرگ جای خود را به ایثار و فداکاری داد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به همه شهدای دفاع مقدس، ایثارگران، مجروحان و آزادگان و همه کسانی که با خون پاک خود مسیر ما را روشن کردند، سلام و درود می‌فرستیم و امیدواریم در مسیری که مشعل هدایت را در دست داریم، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی گفت: هرچه بیشتر به دفاع مقدس توجه کنیم، درس‌های بسیار بزرگی برای ما دارد. زمانی که جنگ آغاز شد، جوانان انقلابی و ارزشی این کشور برای میهن، انقلاب و اسلام به جبهه‌های جنگ شتافتند و از کشور دفاع کردند. نسلی از این بزرگواران همچنان در میان ما حضور دارند و سرمایه بسیار بزرگی برای امروز هستند؛ نسلی که هدایت می‌کند، کمک می‌کند و برای دفاع از کشور دلگرمی می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تحولات اجتماعی طی ۳۷ سال گذشته برخی را بر این خیال خام واداشت که جوانان نسل جدید مانند نسل گذشته نیستند و این تصور ایجاد شد که مردم از اسلام، انقلاب و ایران جدا شده‌اند؛ اما همان‌طور که امام شهید ما فرمودند، این نسل نیز برجسته‌تر، پیشروتر و سلحشورانه‌تر از کشور، انقلاب و اسلام حمایت کرد.

وی افزود: بسیاری از رزمندگان امروز سن و سال زیادی ندارند و جوان هستند و با وجود سابقه کم، رشادت‌ها و خلاقیت‌های بسیار زیادی در جبهه جنگ از خود نشان می‌دهند. در روز‌هایی که امکانات چندانی برای دفاع نداشتیم، همین جوانان از کشور دفاع کردند و امروز نیز که امکانات و توانمندی‌های بیشتری در اختیار داریم، همچنان برای دفاع از کشور آماده هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در تبیین ابعاد دفاع از کشور اظهار داشت: اگرچه در گذشته تهاجم‌ها و تجاوزات دشمن محدود به مناطق جغرافیایی خاصی کشور بود، اما امروز شاهد آن هستیم که این دشمنی در سطحی گسترده‌تر و در نقاط مختلف کشور نمود پیدا کرده است. البته این تهاجم‌ها در ادامه به برخی استان‌های جنوبی و به‌ویژه این استانِ استانی که اکنون به نوعی جبهه اصلی نبرد ماست محدود شده است.

وی گفت:در تمام این دوران، هزاران میدان نبرد فعال شد و مردم، فارغ از سن و جنسیت، زن و مرد در کنار یکدیگر ایستادند و کشور را حفظ کردند. این اتحاد مقدس، کشور را حفظ کرد. رزمندگان عزیز و مردم هر کدام به گونه‌ای میجنگیدن که حاصل جمع این اقدامات ارزشمند، حفظ کشور بزرگ ایران و ان‌شاءالله زمینه‌ساز اعتلای بیش از پیش و سربلندیِ کشور است.

کاظمی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشیم و انسجام و اتحاد ملی خود را حفظ کنیم. دشمن، تمامی سرمایه‌گذاری خود را بر ایجاد شکاف و سوءاستفاده از اختلافات داخلی متمرکز کرده است. از این رو، تمامی صاحبان تریبون، سخنوران و کسانی که در جامعه مخاطبانی دارند، باید نسبت به این مسئله حساس باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیر و جوان، مردم با قومیت‌های مختلف و پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر ایستادند و این پیوند، نشان‌ دهنده ایران بزرگ و ایرانی است که در برابر هیچ ظلمی تسلیم نمی‌شود.

وی افزود: افتخار داشتم در نخستین روز سخنگویی، در یکی از میادین تهران که انقلاب از آنجا آغاز شد، یعنی میدان قیام، در جمع برخی از خانواده‌های معظم شهدای میناب حضور پیدا کنم. در آنجا خانواده شهید سالاری، محمد شرفی عزیز خردسال جانباز و خانواده وی حضور داشتند و من دیدم که مردم حاضر در میدان، از عمق جان برای درد‌های این عزیزان گریستند و همه با یکدیگر همدردی کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جلسات بعدی نیز که این عزیزان حضور پیدا کردند، همین همدردی و همدلی ادامه داشت و این موضوع موجب ایجاد هم‌افزایی ملی شد. همه مردم ما از همان روز با مسائل و مشکلات این عزیزان آشنا شدند و امروز نیز این همدلی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: امروز نیز با برخی از دوستان صحبت کردیم و نمایندگان محترم، ریاست محترم دادگستری استان و مسئولان قضایی شهرستان، همچنین امام جمعه و فرماندار محترم، مسائل را منعکس کردند. برخی از خانواده‌های محترم شهدا نیز حضور پیدا کردند و مکاتباتی را به من ارائه دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به شما قول می‌دهیم که پیگیر مطالبات و مسائل شما عزیزان باشیم. بخشی از این مطالبات از جنس مسائل حقوقی است که قطعاً آنها را پیگیری خواهیم کرد و به محض بازگشت، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهم داد.

وی افزود: از شما درخواست می‌کنم یکی دو نفر را نیز به عنوان نماینده معرفی کنید تا با ما در تماس باشند و ان‌شاءالله بتوانیم مسائل و مطالبات شما عزیزان را از نهاد‌های ملی پیگیری کنیم.



آخرین وضعیت پرونده «مدرسه شجره طیبه میناب»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده «مدرسه شجره طیبه میناب» و مراحل رسیدگی به آن، ضمن اشاره به بازدید صبح امروز از این مدرسه، گفت: چند اقدام در دستور کار در قوه قضاییه قرار گرفت ابتدا مستند سازی بود، در حوزه بین‌المللی، با اقدامات انجام‌شده در ماه جاری، سندی رسمی صادر شد که در آن به طور صریح و دقیق به جنایت بودن حمله به مدرسه میناب و موضوع لامرد استناد شده است. اهمیت این سند در این است که در فضای پرفشار و پیچیده سازمان‌های بین‌المللی، صدور این سند دستاوردی بزرگ برای تثبیت حقوق ملت ایران محسوب می‌شود؛ سندی که مسیر انکار، دروغ‌پردازی و فشار‌های رسانه‌ای را که قصد داشتند دولت جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهند، کاملاً مسدود کرد.

وی گفت: در حوره داخلی پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران تشکیل و تحقیقات در حال انجام وپیگیری است. با توجه به اهمیت موضوع، دادگاه «قرار تکمیلی کارشناسی» صادر کرد که بر اساس آن،۱۴ نفر از خبره‌ترین کارشناسان در حوزه‌های مختلف برای بررسی‌های دقیق‌تر به کار گرفته شدند. این مدل رسیدگی به یک رویه ویژه و منحصر‌به‌فرد در رسیدگی‌های قضایی تبدیل شده است و جلسات رسیدگی به‌زودی با حضور خانواده‌های شهدا، مجروحان و خسارت‌دیدگان آغاز خواهد شد.

کاظمی گفت: سومین اقدام تشکیل پرونده کیفری بود، پرونده کیفری نیز پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادگستری استان هرمزگان، به دادسرای تهران منتقل شد. در همین ماه، کیفرخواست این پرونده صادر و به شعبه دادگاه انقلاب ثبت و ارجاع شد؛ لذا رسیدگی در دادگاه کیفری نیز در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد. به برکت شهدای پاک میناب تا قبل از مهر پرونده‌ها در سه جبهه به نتیجه خاص رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگرچه رسیدگی‌های قضایی از رسیدگی‌های غیر قضایی به دلیل ماهیت دقیق و بارعایت موازین قانونی است پس پیچیده‌تر و زمان‌برتر از گزارش‌های بین‌المللی هستند، اما اولویت دستگاه قضا انجام رسیدگی‌های متقن و همه‌جانبه است. آرای صادره در این دادگاه‌ها، التیام‌بخشِ درد‌های خسارت‌دیدگان این پرونده خواهد بود.



تشکیل ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساخت‌ها و هجوم به مردم در استان هرمزگان

کاظمی با بیان اینکه شهادت و مجروح شدن کودکان و آسیب‌های وارد شده به خانواده‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد، اظهار کرد: برای انجام اقدامات حقوقی و طرح شکایت‌های بین‌المللی درباره حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، جمع‌آوری مستندات و ادله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در استان‌های مختلف حملات متعددی صورت گرفته و پرونده‌های قضایی متعددی نیز تشکیل شده است. استان هرمزگان به‌طور خاص در جریان این حملات متحمل خسارت‌های گسترده‌ای شده و اقدامات قضایی در چارچوب قوانین و مقررات در این استان انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان هرمزگان تاکنون ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساخت‌ها و هجوم به مردم تشکیل شده است. اطلاعات مربوط به بقایای پرتابه‌ها، موشک‌ها و بمب‌ها، محل وقوع انفجار‌ها و سایر آثار حملات نیز جمع‌آوری و بررسی شده است که خیلی از آنها به صورت یک پرونده جهانی شکل گرفت.

کاظمی با اشاره به برخی پرونده‌های تشکیل‌شده در هرمزگان ادامه داد: پرونده مدرسه میناب، پرونده عروسی کوهستک، حمله به پل و همچنین حمله به اسکله‌های صیادی و صیادان از جمله مواردی است که به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از اقدامات مقدماتی این پرونده‌ها در استان انجام و مستندات برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال شده است.

وی درباره خسارت واردشده به شناور‌ها و قایق‌های صیادی نیز اظهار کرد: در پرونده مربوط به حمله و خسارت به ۷۶۰ شناور و قایق صیادی و همچنین خسارت‌های واردشده به کشتی‌های مختلف، گزارش مستند و جامعی تهیه و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است تا در چارچوب قانونی، موضوع جبران خسارت ناخداها، ملوانان و صیادان آسیب‌دیده پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از مشارکت کارشناسان رسمی در مستندسازی آثار حملات خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ، یک حرکت گسترده و جهادی توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه آغاز شد تا مستندات مربوط به حوادث و خسارت‌های جنگی جمع‌آوری شود. این اقدامات به‌صورت رایگان انجام شده و بابت آن هزینه‌ای از مردم دریافت نشده است.

کاظمی در ادامه با اشاره به یکی از نمونه‌های مستندسازی در هرمزگان گفت: در یک مورد، پس از وقوع حمله‌ای در منطقه‌ای سنی‌نشین، این ادعا مطرح شده بود که پرتابه اصابت‌کرده به محل، متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده است. رئیس دادگستری استان هرمزگان شخصاً در محل حاضر شد و با بررسی منطقه در شعاع‌های مختلف، بقایای پرتابه را پیدا کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بقایای پرتابه مربوط به آمریکا بوده است. این موضوع در ادامه برای مردم تشریح شد و روند کشف حقیقت و مستندسازی ابعاد حادثه مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مستندسازی دقیق آثار حملات، حفظ ادله و جلوگیری از بین رفتن مستندات، از محور‌های مهم اقدامات قضایی برای پیگیری حقوقی این پرونده‌ها در داخل و مجامع بین‌المللی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: روز گذشته به همراه اصحاب رسانه از تنگه هرمز و گذرگاه هرمز بازدید داشتیم و اصحاب رسانه با چشم خود مشاهده و با ابزار‌های رسانه‌ای ثبت کردند که تنگه هرمز در پنجه مقتدر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، آرامش در این منطقه برقرار است و تردد شناور‌های مجاز نیز در حال انجام است.

وی افزود: پیام این حضور، پیام اقتدار، آرامش و امنیت بود که به‌صورت عینی ثبت و ضبط شد. هدف از این بازدید آن بود که نشان دهیم در تنگه هرمز رژیم حقوقی جدیدی حاکم شده که قاطعانه از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برخلاف تمامی فضاسازی‌ها و مطالبی که در این زمینه مطرح می‌شود، کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و امنیت و آرامش در این گذرگاه برقرار است.



مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان با اجرای عملیات «طوفان»

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌ای با موضوع قاچاق در استان هرمزگان سوخت موسوم به عملیات «طوفان» گفت: موضوع پرونده مربوط به عملیات «طوفان» است که مجموعه‌ای از عملیات‌های مختلف طی دو سال و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی زیر نظر دادگستری استان هرمزگان انجام شد. هدف از این اقدامات، جلوگیری از قاچاق سرمایه ملی مردم بود.

وی افزود: در این راستا، نرم‌افزاری طراحی شد و افرادی که مظنون به فعالیت در زمینه قاچاق سوخت بودند، به‌صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفتند. حساب‌های مالی این افراد، بالغ بر ۱۰ هزار حساب، رصد و بررسی شد و در نهایت ۳۵ شبکه که مبادرت به قاچاق سوخت می‌کردند، شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر ۷ نفر از اعضای این شبکه‌ها بازداشت هستند و مبالغ قابل توجهی از اموال این افراد که از این طریق به دست آمده، شامل املاک و اموال نقدی، ضبط و توقیف شده است. همچنین گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بودند، مسدود شده و حساب‌های ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان نیز توقیف شده است.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این پرونده انجام شد و معمولاً هدف آن ضربه زدن به بنیان‌های مالی این افراد و ایجاد محدودیت در فضای فعالیت آنهاست، شناسایی شرکتی بود که به‌عنوان خریدار در یکی از کشور‌های مجاور فعالیت می‌کرد. اموال این شرکت در ایران شناسایی و توقیف و از ادامه فعالیت آن نیز جلوگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدام، اقدام بسیار خوبی بود و ان‌شاءالله جزئیات بیشتر این پرونده از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی خواهد شد.



آخرین وضعیت پرونده شرکت کینگ‌مانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کینگ‌مانی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پرونده کینگ‌مانی مربوط به یک شرکت هرمی در حوزه رمزارزها است که رسیدگی به آن در بخش‌های مختلف انجام شده و در سه بخش مختلف به نتیجه رسیده است.

وی افزود: در این پرونده کیفرخواست صادر و پرونده با حدود ۵۴۰۰ نفر شاکی به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی، احکام صادر شده و پرونده اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مرحله اجرای احکام، اموال متهمان شناسایی شده و برای بخش نخست پرونده که حدود ۳۶۰۰ نفر را شامل می‌شود، پرداخت‌هایی به شاکیان انجام شده است. درباره بخش‌های دوم نیز که هر کدام حدود ۸۰۰ نفر را شامل می‌شوند، اقدامات همچنان در مسیر اجرا قرار دارد.

کاظمی با اشاره به روند فروش اموال متهمان گفت: بخشی از اموال متهمان، املاک است که باید به فروش برسد تا وجوه حاصل از آن به مال‌باختگان پرداخت شود. از جمله همین ملکی که معروف به پارک بادران است. برای فروش این املاک چندین نوبت مزایده برگزار شده اما به دلیل بالا بودن قیمت و برخی مسائل مرتبط با شناسایی و فروش املاک، این روند با چالش‌هایی مواجه شده است.

وی افزود: دادگستری تهران در حال انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و فروش این املاک است تا شاکیان و مال‌باختگان بتوانند هرچه سریع‌تر به حقوق خود دست پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مراقبت مردم از سرمایه‌های خود گفت: بار دیگر به مردم توصیه می‌کنیم وارد فعالیت‌های شبکه‌ای و شرکت‌هایی که با وعده سوددهی فراوان فعالیت می‌کنند، نشوند و مراقب اموال و سرمایه‌های خود باشند؛ چرا که این موضوع مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه است.

کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیر این پرونده است و رسیدگی به آن به‌صورت جدی در حال انجام است.



سخنگوی قوه قضاییه: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها باید در دستور کار باشد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موانع علنی شدن دادگاه‌ها گفت: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها باید در دستور کار باشد. ریاست قوه قضاییه نه تنها بر این موضوع تاکید دارند بلکه معتقد هستند که علنی بودن باید در معنای وسیع تفسیر شود. مسائل قانونی، اختیار قاضی در غیرعلنی رسیدگی کردن و محدود کردن اشخاصی که در محکمه حاضر می‌شوند و موضوعات مربوط به پرونده که اقتضای رسیدگی غیرعلنی دارد باعث شده علنی بودن دادگاه‌ها گسترده نباشد.

کاظمی گفت: قوه قضاییه اقدامات متنوعی در این چند سال انجام داده و از طریق سیستم‌های رایانه‌ای رسیدگی‌ها را در اختیار عموم مردم و بویژه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار داده است. دانشجوها و اساتید همراه است و آن‌ها در آن جلسات شرکت می‌کنند؛ مثلاً پرونده‌ای در خراسان جنوبی یا استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود و دانشجویان حقوق در هرمزگان می‌توانند در آن شرکت کنند. این اقدام بسیار جالبی است که با استفاده از فناوری انجام شده و ما در تدارک هستیم تا در قانون‌گذاری‌ها به نحوی عمل کنیم که در پرونده‌های خاص، این علنی بودن گسترده‌تر شده و امکان پخش آن از رسانه فراهم شود.



اموال توقیفی از دولت متجاوز آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آنها در جهت جبران خسارت‌های مردم هزینه می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند هر میزان از اموال دولت متجاوز آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آنها را که به دست آورد و رابطه سببیت و مسائل مربوط به آن احراز شود، در جهت جبران خسارت‌های ملت ایران توقیف کند.

وی افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده، شناسایی و توقیف یک کشتی متعلق به فردی به نام «ایال اوفر»، سرمایه‌دار صهیونیست و اسرائیلی، است. پرونده این کشتی در دیوان عالی کشور در جریان است و دیوان عالی کشور در حال تصمیم‌گیری درباره آن است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبیعتاً پس از اینکه این پرونده به نتیجه برسد، از اموال توقیف‌شده برای جبران خسارت زیان‌دیدگان استفاده خواهد شد و اینکه این اموال به کدام یک از زیان‌دیدگان و به چه میزان اختصاص پیدا کند، بر اساس ترتیبات قانونی خواهد بود.

وی اظهار کرد: اتهامی که متوجه کارکنان این کشتی و همچنین صاحب آن است، تأمین مالی تروریسم است. در این پرونده، علاوه بر اینکه جریمه قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته شده، کشتی نیز توقیف شده و برخی از کانتینر‌های موجود در آن نیز توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ان‌شاءالله پس از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور، اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر این پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.

گزارش هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل از چهره دروغین حقوق‌بشری و ماهیت کودک‌کُش آمریکا پرده برداشت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار پیرامون واکنش دولت آمریکا به گزارش هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص مدرسه میناب و خروجش از شورای حقوق بشر، اظهار داشت: این اقدام، پرده از چهره دروغین حقوق‌بشری و ماهیت کودک‌کُش آمریکا برداشت و شعار‌های توخالی آنها در این حوزه را شفاف کرد. وقتی نهاد‌های قانونی تصمیمی می‌گیرند و گزارشی ارائه می‌دهند، کشوری که مدعی حقوق بشر است باید آن را تحمل کند گه تاب ان را نداشت، اما حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این سند باعث چنان آشفتگی و خشمی در سردمداران آمریکا شد که با تصمیمی عجولانه، بر درستی این گزارش صحه گذاشتند.

وی گفت: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با این خروج می‌توانند از بار مسئولیت خود شانه خالی کنند، اما باید بدانند که این گزارش صادر شده است و خروج آنها هیچ تأثیری در اعتبار آن ندارد. ما گریبان آمریکایی‌ها را رها نخواهیم کرد تا ان‌شاءالله حقوق ملت ایران را پیگیری کنیم و خون‌خواهی امام شهیدمان را به انجام برسانیم. بر این اساس، این اقدام صرفاً یک نمایش سیاسی است که هیچ اثر حقوقی در پی نخواهد داشت.

وی گفت:اختلالات پیش‌آمده در شبکه بانکی، از جمله در فرآیند‌های ضمانت‌نامه‌ها، افتتاح حساب و چک‌ها، پیامد مستقیم حملات و تجاوزات ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی به کشور بوده است. البته این اختلالات موقت بود و در بانک‌های مختلف متفاوت رخ داد. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داده و با شناسایی بانک‌های ضعیف، ضمن تهیه گزارش‌های هشداری، موارد لازم را به بانک‌ها اعلام کرده است. همچنین برخی پرونده‌ها طبق قانون به بانک مرکزی ارجاع شده تا در خصوص تخلفات، اقدامات مقتضی صورت گیرد. هم‌اکنون نیز بانک‌ها در حال تلاش برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان هستند.



توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تخریب ساختمان قدیمی در سبزوار

سخنگوی قوه قضاییه خصوص پرونده تخریب ساختمان قدیمی در سبزوار گفت: دادستان شهر وارد پرونده شد. همچنین ماشین‌آلات و ادواتی که برای تخریب این بنا مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شده و موضوع در دست بررسی است.

وی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که ساختمان‌های قدیمی زیادی در کشور داریم که بعضاً ثبت ملی نشده‌اند. از یک طرف دغدغه حفظ، نگهداری و ثبت این بنا‌ها وجود دارد و از طرف دیگر مالکان نیز دغدغه‌هایی دارند؛ از جمله اینکه فرسودگی و مستهلک بودن این ساختمان‌ها ممکن است موجب بروز خسارت یا از بین رفتن سرمایه آنها شود.

کاظمی تصریح کرد: این موضوع به نظر می‌رسد نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است. اما در خصوص مورد خاصی که مطرح شد، فعلاً از ادامه تخریب جلوگیری شده و پرونده در دست بررسی است.



تمامی هزینه‌های زندانی شامل خوراک، هزینه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی بر عهده سازمان زندان‌ها و مؤسسه کیفری است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تمامی هزینه‌های زندانی شامل خوراک، هزینه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی بر عهده سازمان زندان‌ها و مؤسسه کیفری است که فرد در آن تحمل حبس می‌کند.

وی افزود: در کنار این موضوع، در زندان‌ها فروشگاه‌هایی وجود دارد که به صورت کلاسیک یا دستگاهی فعالیت می‌کنند و زندانیانی که از امکانات و درآمد مالی برخوردار هستند، می‌توانند برخی از مایحتاج خود را علاوه بر اقلامی که زندان تأمین می‌کند، از این فروشگاه‌ها تهیه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره زندانیان بی‌بضاعت، معمولاً با کمک خیرین، فعالان اجتماعی و برخی منابع سازمان زندان‌ها، حمایت‌هایی انجام می‌شود تا این افراد نیز بتوانند نیاز‌های خود را از فروشگاه‌ها تأمین کنند و احساس تبعیض نداشته باشند.

وی اظهار کرد: انجمن‌های حمایت از زندانیان نیز در خصوص حمایت از خانواده زندانیان فعالیت می‌کنند و تلاش آنها بر این است که به خانواده‌های زندانیان کمک شود. اقدامات مددکاری در این حوزه، از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و ممکن است در بسیاری از کشور‌های دیگر چنین اقداماتی انجام نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود این، قبول داریم که مشکلات اعتباری و هزینه‌ای برای زندانیان وجود دارد و برخی از زندانیان ممکن است از این جهت با دغدغه‌ها و مشکلاتی مواجه باشند. طبیعتاً نخستین مسئله این است که افراد نباید به سمت ارتکاب جرم بروند و باید از طریق سالم زندگی خود را پیش ببرند.

وی افزود: در زندان‌ها نیز زمینه اشتغال و کسب درآمد برای زندانیان فراهم شده و در بسیاری از زندان‌های کشور، زندانیان می‌توانند از طریق اشتغال درآمد کسب کنند و به خانواده خود نیز کمک کنند. در کنار آن، از سازمان‌های حمایتی دولتی و غیردولتی نیز می‌خواهیم در زمینه اشتغال زندانیان، حمایت از زندانیان بی‌بضاعت و خانواده‌های آنان همکاری و کمک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود، جزئیات سفر استانی به هرمزگان، اقدامات کارشناسی پرونده حادثه مدرسه میناب و دستاورد‌های هجدهمین تور رسانه‌ای دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: در راستای اجرای دستورات صریح صادرشده مبنی بر کارشناسی دقیق پرونده حادثه اخیر، کارشناسان رسمی دادگستری با تلاشی فشرده و میدانی در شهر میناب حضور یافته و از مدارس «شجره طیبه» و «خلیج فارس» بازدید کردند. گزارش جامع این کارشناسی ظرف چند روز آینده نهایی و تقدیم دادگاه خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری هجدهمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و دادگستری استان هرمزگان، افزود: هدف از این تور، ایجاد بستر مناسب برای ارتباط مستقیم اصحاب رسانه با وقایع میدانی بود. روز گذشته در خدمت مردم هرمزگان بوده و بازدید از مزار شهدای بندر عباس و دیداری با مقامات نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس داشته‌ایم و از مجاهدت‌های آنها قدردانی کردیم و پیام قدردانی مقامات عالی قوه قضاییه را منتقل کردیم. همچنین با مدیران استانی جلساتی برگزار کردیم.

کاضمی گفت: بازدید میدانی از اسکله صیادی و دیدار چهره‌به‌چهره با صیادان زیان دیده داشتیم که اصحاب رسانه هم گزارشات خوبی تهیه کردند، همچنین عصر دیروز در توری بر روی خلیج نیلگون همیشه فارس و تنگه هرمز، نشست علمی رژیم حقوقی تنگه هرمز برگزار شد، برگزاری جلسات کاری فشرده با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و بررسی پرونده‌های مختلف و گزارشات دادگستری استان نیز از جمله این موارد بود.

وی گفت: امروز نیز افتخار داشتیم مهمان ارواح طیبه کودکان شهید، معلمان و والدین داغدیده در مدرسه میناب باشیم. نشست سخنگویی، پایان‌بخش برنامه‌های تور رسانه‌ای ما در استان هرمزگان است و امروز بعد از ظهر عازم تهران خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا خود را موظف و پاسخگوی مطالبات خانواده‌های محترم شهدا و جانبازان جنگ می‌داند و تمامی مسائل و دغدغه‌هایی را که در این سفر از نزدیک شنیده‌ایم، با جدیت در تهران پیگیری خواهیم کرد.