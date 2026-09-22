افزایش دما در راه است

صادق ضیاییان افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم است.

به گزارش تابناک، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: جمعه و شنبه (۳ و ۴ مهرماه) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

به گفته ضیاییان طی سه روز آینده غرب خلیج فارس و دریای عمان مواج هستند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا و پس فردا (۱ و ۲ مهرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا حداقل و حداکثر دما ۲۲ و ۳۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۶ و ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۶ و ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵ و ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.