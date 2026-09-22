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انتظار رئیس‌جمهور از سفر به نیویورک

مسعود پزشکیان: حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، محلی است که می‌توانیم مواضع، مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۰۰
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سفر رئیس جمهور به نیویورک

به گزارش تابناک؛ «مسعود پزشکیان» امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور و پیش از عزیمت به نیویورک برای حضور و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه شعار نشست امسال «بازگرداندن اعتماد» است، اظهار داشت: «اعتماد» آن چیزی است که وجود ندارد، همچنین که حقوق بشر و بسیاری از چهارچوب‌هایی بین‌الملل که آنها از آن سخن می‌گویند، نادیده گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی کشور‌ها به واسطه قدرت خود، زورگویی می‌کنند و حقوق ملت‌ها را زیر پا می‌گذارند، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل محلی است که می‌توانیم، مواضع، مظلومیت و اقتدار خود را به گوش جهانیان برسانیم.

رئیس‌جمهور حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی برای دیدار و رایزنی با مراکز فرهنگی، رسانه‌ها و همچنین محلی برای دیدار‌هایی با برخی سران کشور‌های حاضر دانست و گفت: در این دیدار‌ها مواضع، مظلومیت و اقتدار خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند.

پزشکیان تاکید کرد: مردم و رزمندگان ما سختی‌های بسیاری در این مسیر تحمل کردند، ما سربلند بیرون آمدیم و این موضوع موجب عزت افتخار همه ماست؛ لذا ما با قدرت از مواضع خود در مجامع بین‌المللی دفاع خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که از این فرصت به بهترین نحو برای رساندن پیام مظلومیت ایران به مجامع بین‌المللی استفاده کند و تصریح کرد: ملت ایران با قدرت به دشمنان اعلام می‌کنیم که به‌رغم تمام نامردی و جفاها، ایستاده است و ما نیز تا پای جان، پای مردم، کشور و باور‌ها و اعتقادات خود ایستاده و خواهیم ایستاد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در نشست مجمع عمومی در خصوص مظلومیت ملت ایران، جنایات دشمنان و بی‌اعتمادی که ایجاد کردند سخن خواهم گفت، ما چندین بار پای مذاکره بودیم و توافقی امضا کردیم، آنها علی‌رغم مذاکره و تفاهم عمل کردند. دنیا دیده و می‌بیند که آنها به راحتی تفاهم را زیرپا گذاشتند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه بدون احترام به حقوق ملت‌ها و کشور‌ها جهانی امن نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با زور نمی‌توانند انسان‌ها را وادار به تمکین کنند، دشمنان در یمن، فلسطین، سوریه، ایران و گوشه گوشه جهان در حال جنایت هستند و متاسفانه اسم جنایت خود را مبارزه با تروریسم می‌گذارند. آیا کودکان بی‌گناه میناب و لامرد تروریست بودند؟ آیا حمله به خانه‌ها و بیمارستان‌ها مبارزه با تروریسم است؟

وی گفت: این «عمل» است که گویای واقعیات است و نه «حرف و سخن». این موضوع را به هر زبانی که مطرح کنیم و آنچه رخ داده روشن است، آنها کودکان را ترور می‌کنند و تمام جهان شاهد این موضوع بود. جهان شاهد است که آنها راه آب و غذا را بر زنان و کودکان غزه بستند، شرم آور است، اما جهان شاهد این جنایات بوده است.

ممانعت از حضور رسانه‌های ایرانی، نشانه ضعف است

رئیس‌جمهور در خصوص ممانعت آمریکا از حضور تیم رسانه‌ای ایران در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اضافه کرد: این اقدام نشان از این دارد که آنها از دیدن و شنیده شدن جنایاتی که مرتکب شدند، واهمه دارند، آنها تلاش می‌کنند که جلوی شنیده شدن صدای ملت ایران را بگیرند و مانع حضور هیات رسانه‌ای ایران شدند، اما بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی حضور دارند، اگر پیام را مدیریت کنیم خواهیم توانست صدای ملت ایران را برسانیم.

دشمن از مسیر نظامی ناامید شده است

پزشکیان گفت: دشمنان تا جایی که بتوانند مسیر‌ها را مسدود می‌کنند که ملت ایران را به تسلیم وادارند، آنها نتوانستند از طریق نظامی به اهداف خود دست پیدا کنند و لذا تلاش می‌کنند از مسیر‌های دیگر عمل کنند، راه‌های زمینی و هوایی را می‌بندند، تلاش می‌کنند به اختلافات داخلی دامن بزنند، از رسانه‌ها و قومیت‌ها استفاده و تلاش می‌کنند از ضعف‌های ما حداکثر استفاده را ببرند تا از درون ما را به ضعف و تسلیم وادارند.

وی در پایان تاکید کرد: به حول و قوه الهی، با رهبریت رهبر انقلاب و با وحدت و انسجامی که داریم و خواهیم داشت، دشمنان را ناامید خواهیم کرد.

منبع: ایرنا

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