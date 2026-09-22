En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

کاروان ورزشی ایران با کسب ۴ مدال که شامل یک طلا و ۳ نقره می‌شود، در جدول مدالی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا جایگاه خود را ارتقا داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۹
| |
1018 بازدید
مرتضی نعمتی تیم ملی کاراته

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، روز سوم بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه) با برگزاری رقابت‌های ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف پیگیری شد؛ روزی که کاروان ایران به چند مدال رسید و جایگاه خود را هم در جدول مدالی بازی‌های آسیایی ارتقا داد.

در ادامه، عملکرد ورزشکاران و تیم‌های ایران در روز سوم را به تفکیک رشته می‌خوانید:

والیبال ساحلی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۳:۵۲

پیروزی ایران مقابل بنگلادش

تیم ملی والیبال ساحلی ایران موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد بنگلادش عبور کند. 

در این بازی ایران، با ترکیب  ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه‌نوی به مصاف رقیب خودش رفت و موفق شد در دو ست پی در پی و با نتایج ۱۳-۲۱ و ۱۲-۲۱ از سد بنگلادش عبور کند.

شاگردان عبدالرئوف بستگانی در آخرین بازی خودشان باید به مصاف تیم ملی ژاپن بروند.دیدار با تیم میزبان که جنگ برای صدرنشینی خواهد بود.

کبدی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۹

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

دومین پیروزی قاطع زنان کبدی ایران

در سومین روز بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی زنان ایران در دومین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفت. تیم ملی کبدی زنان ایران موفق شد با اختلاف امتیاز دومین پیروزی خود را در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل بنگلادش، کسب کند.

شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۲۵ بر ۹ و  در پایان ۵۴ بر ۱۹ برابر بنگلادش، پیروز شدند.

تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. ملی پوشان ایران بعد از دومین برتری خود چهارشنبه در دیداری حساس به مصاف هند می‌روند.

تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو.

بوکس
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۷

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

مهدی کاظمی با پیروزی مقابل کره شمالی آغاز کرد

مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران، در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده کره شمالی به روی رینگ رفت و در سه راند به پیروزی رسید.

کاظمی در راند نخست با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و در راند دوم نیز همین نتیجه را تکرار کرد.

او در راند سوم با عملکردی مقتدرانه‌تر، نتیجه ۵ بر صفر را به ثبت رساند و در مجموع پیروز مبارزه شد.

به این ترتیب، کاظمی نخستین بوکسور ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی بود که با عبور از حریف خود، گام نخست را با پیروزی برداشت.

هدایت تیم ملی بوکس مردان ایران برعهده همایون امیری است و احمد بحری نیز به عنوان مربی در کنار تیم ملی حضور دارد.

ژیمناستیک
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۵

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

هنگامه هادیانی در پرش خرک

هنگامه هادیانی، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در مرحله مقدماتی پرش خرک به رقابت پرداخت.

هادیانی در حرکت نخست امتیاز ۱۲.۳۳۳ و در حرکت دوم امتیاز ۱۱.۹۰۰ را به ثبت رساند و میانگین امتیازات او در دو پرش ۱۲.۳۶۶ شد.

رده‌بندی نهایی این ماده پس از پایان رقابت‌های مقدماتی و مشخص شدن نتایج سایر ورزشکاران اعلام خواهد شد.

تنیس روی میز
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۳

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

پیروزی ۳ بر صفر مقابل سنگاپور و صعود در بخش تیمی

تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات تیمی مقابل سنگاپور قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

نوشاد عالمیان در نخستین مسابقه مقابل جوش چوا قرار گرفت. او ست نخست را ۱۲ بر ۱۰ واگذار کرد، اما در ادامه سه ست متوالی را به سود خود تمام کرد تا نخستین برد ایران را رقم بزند.

در دومین مسابقه، بنیامین فرجی برابر کویک یانگ قرار گرفت. فرجی پس از واگذاری ست نخست، سه ست بعدی را به سود خود تمام کرد و دومین پیروزی ایران را به دست آورد.

در سومین مسابقه، نیما عالمیان مقابل پانگ یو این قرار گرفت. او دو ست نخست را با نتایج ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۵ برد، اما ست سوم را ۱۱ بر ۹ واگذار کرد.

ست چهارم نیز تا امتیاز ۱۵-۱۵ پیش رفت و در نهایت حریف سنگاپوری ۱۷ بر ۱۵ پیروز شد.

نیما عالمیان در ست پنجم، اما مقتدرانه ظاهر شد و با نتیجه ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید تا برد ۳ بر صفر ایران قطعی شود.

شکست در میکس دوبل؛ پایان کار دو تیم ایران

تیم میکس دوبل آرین غفاری و مهشید اشتری در نخستین تجربه بین‌المللی خود مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

تیم ایران گیم نخست را به سود خود تمام کرد، اما در سه گیم بعدی شکست خورد و از رسیدن به جمع ۱۶ تیم برتر بازماند.

دیگر تیم میکس دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی نیز مقابل اندونزی قرار گرفت.

این مسابقه در شرایطی که هر دو تیم دو گیم برده بودند به گیم پنجم کشیده شد و در نهایت تیم ایران ۱۱ بر ۸ شکست خورد و با نتیجه ۳ بر ۲ از دور مسابقات کنار رفت.

به این ترتیب، پرونده رقابت‌های میکس دوبل تنیس روی میز ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شد.

بسکتبال سه‌نفره
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۲

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

پیروزی ایران مقابل چین

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی مقابل چین قرار گرفت و با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ به پیروزی رسید.

سیدمحمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم نیز برعهده محمد سیستانی است.

دومین برد و قطعی شدن صعود

ایران در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل هنگ‌کنگ قرار گرفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به پیروزی رسید. به این ترتیب، تیم ایران با کسب دومین برد متوالی، صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرد.

تیم ایران در ادامه مرحله گروهی، روز چهارشنبه به مصاف مالزی خواهد رفت.

دوچرخه‌سواری
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۱

ماندانا دهقان چهاردهم شد

ماندانا دهقان، تنها نماینده دوچرخه‌سواری بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، در ماده استقامت جاده زنان به رقابت پرداخت و در میان ۴۸ شرکت‌کننده در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

این رقابت در مسیر ویژه دوچرخه‌سواری شینشیرو در استان آیچی ژاپن و در مسیری به طول ۹۱ کیلومتر برگزار شد.

در پایان، نمایندگان چین، افغانستان و هنگ‌کنگ به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

دهقان روز گذشته نیز در ماده تایم‌تریل در جایگاه سیزدهم قرار گرفته بود.

ورزش‌های الکترونیک
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۷

شروع با برد مقابل عربستان

تیم ملی ورزش‌های الکترونیک ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی eFootball مقابل عربستان سعودی قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر به پیروزی رسید. ابوالفضل آقایی‌نسب در بخش eFootball Mobile مقابل القرآنی امجد عثمان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

در ادامه، حسن پاجانی، دارنده مدال طلای جهان، در بخش eFootball PC مقابل الجوهانی عبدالعزیز فلاح قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

در این دوره، نتایج بخش Mobile و PC با یکدیگر جمع می‌شوند و نتیجه نهایی بر اساس مجموع امتیازات دو مسابقه تعیین می‌شود؛ بنابراین ایران در مجموع ۲ بر صفر پیروز شد.

توقف کره جنوبی مقابل ایران

ایران در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل کره جنوبی قرار گرفت و با یک برد و یک مساوی، ۴ امتیاز دیگر به دست آورد.

حسن پاجانی در بخش eFootball PC با نتیجه ۳ بر صفر حریف کره‌ای خود را شکست داد.

ابوالفضل آقایی‌نسب نیز در بخش eFootball Mobile به تساوی یک-یک رسید.

با توجه به سیستم امتیازدهی این مسابقات، نتیجه نهایی دیدار ایران و کره جنوبی یک بر صفر به سود ایران اعلام شد.

ایران پس از دو دیدار مقابل عربستان و کره جنوبی، ۱۰ امتیاز داشت.

صعود ایران به مرحله حذفی

ایران در سومین دیدار مرحله گروهی مقابل قطر قرار گرفت. حسن پاجانی در بخش eFootball PC با نتیجه ۳ بر صفر و ابوالفضل آقایی‌نسب در بخش eFootball Mobile با نتیجه ۶ بر یک حریفان قطری را شکست دادند.

در جریان مسابقه پاجانی، قطع اینترنت باعث وقفه حدود ۱۵ دقیقه‌ای شد و داوران پس از بازگشت اینترنت، ادامه مسابقه را از همان نقطه دنبال کردند.

ایران با کسب ۶ امتیاز مقابل عربستان، ۴ امتیاز مقابل کره جنوبی و ۶ امتیاز مقابل قطر**، در مجموع **۱۶ امتیاز به دست آورد و به مرحله حذفی صعود کرد.

مسابقات مرحله حذفی از فردا برگزار خواهد شد.

شنا
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۶

رکوردشکنی ملی در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط

تیم ملی شنای ایران در مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.

هومر عباسی در ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در ۱۰۰ متر کرال سینه برای ایران شنا کردند.

تیم ایران با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را شکست. رکورد پیشین ایران ۳:۴۴.۴۰ بود که با عملکرد تیم کشورمان به ۳:۴۳.۲۰ کاهش یافت.

ایران به فینال نرسید

با وجود این رکوردشکنی، ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی ششم شد و در مجموع نیز با همین زمان در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و به فینال نرسید.

هومر عباسی و امیر مطاعی پیش از این نیز در رقابت‌های انفرادی ۱۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر قورباغه، هر کدام دو بار رکورد ملی را شکسته و در پایان مسابقات خود در جایگاه هفتم قرار گرفته بودند.

تیراندازی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۵

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

تیم میکس تفنگ ۱۰ متر ایران از فینال بازماند

تیم دو نفره ایران در تفنگ ۱۰ متر میکس بازی‌های آسیایی با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل‌امیرانی به رقابت پرداخت.

امیرمحمد نکونام امتیاز ۳۱۶.۲ و شرمینه چهل‌امیرانی امتیاز ۳۱۲.۸ را کسب کردند و مجموع امتیازات تیم ایران به ۶۲۹.۰ رسید.

ایران در ابتدا در جایگاه هفتم قرار گرفت، اما پس از تست تجهیزات ورزشکاران، شرمینه چهل‌امیرانی به دلیل «سختی لباس» دیسکالیفه شد و جایگاه ایران نیز از جدول حذف شد.

تیم‌های چین با ۶۳۸.۹، هند با ۶۳۴.۶، کره جنوبی با ۶۳۳.۲ و ژاپن با ۶۳۱.۰۴ امتیاز راهی فینال شدند.

ورزشکار ویتنام نیز که موفق به صعود به فینال شده بود، به دلیل دیسکالیفه شدن از جدول کنار رفت.

ووشو
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۳۱

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

شاهین بنی‌طالبی؛ نهمی در تالو

شاهین بنی‌طالبی، نماینده ایران در تالو، در فرم نان‌چوان (فرم دست) امتیاز ۹.۷۳۶ را به دست آورد. او در فرم دوم، نن‌گوئن (فرم چوب)، امتیاز ۹.۶۱۶ را ثبت کرد تا مجموع امتیازاتش به ۱۹.۳۵۲ برسد.

بنی‌طالبی در پایان با این امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت.

مینا پناهی؛ هشتمی در مجموع دو فرم

مینا پناهی، نماینده تالو بانوان ایران، در فرم نخست نان‌چوان امتیاز ۹.۷۱۶ را کسب کرد. او در فرم دوم، نن‌دائو (فرم شمشیر پهن)، امتیاز ۹.۲۵۳ را به دست آورد تا مجموع امتیازاتش به ۱۸.۹۶۹ برسد.

پناهی در پایان در جایگاه هشتم قرار گرفت.

در این بخش، نمایندگان چین، ازبکستان و مالزی به ترتیب اول تا سوم شدند.

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

هلیا اسدیان؛ چهارمی با اختلاف تنها سه هزارم امتیاز

هلیا اسدیان در فرم نخست نان‌چوان امتیاز ۹.۶۹۰ را کسب کرد. او در فرم دوم، نن‌دائو (شمشیر پهن)، امتیاز ۹.۶۹۶ را به دست آورد تا مجموع امتیازاتش به ۱۹.۳۸۶ برسد.

اسدیان در پایان با اختلاف تنها سه هزارم امتیاز نسبت به رده سوم، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در این بخش نمایندگان چین، ازبکستان و مالزی به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

کاراته
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۲:۲۴

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

کاتای تیمی بانوان؛ نقره تاریخی ایران

تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی در نخستین گام مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید.

دختران ایران در مرحله نیمه‌نهایی نیز با همین نتیجه ۵ بر صفر از سد فیلیپین گذشتند و راهی دیدار نهایی شدند.

تیم ایران در دیدار نهایی مقابل ویتنام قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد تا به مدال نقره برسد.

این مدال، نخستین مدال تاریخ کاتای بانوان ایران در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود.

هدایت تیم کاتای بانوان ایران در این دوره از بازی‌ها برعهده فاطمه بغلانی‌پور بود.

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

فاطمه زهرا سعیدآبادی؛ سه برد و صعود به فینال

فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم رقابت خود را با پیروزی مقتدرانه مقابل پا توروانخسای از لائوس آغاز کرد و پیش از پایان وقت قانونی با نتیجه ۸ بر صفر به برتری رسید.

او در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر حافظان ماریسا از سنگاپور قرار گرفت و در حالی که تنها ۸ ثانیه به پایان مبارزه باقی مانده بود، با نتیجه ۹ بر یک به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

سعیدآبادی در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی قرار گرفت و بار دیگر اجازه نداد مبارزه به پایان وقت قانونی برسد. او با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت.

سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف آدئولا فِی رابرت از مالزی رفت و با وجود ارائه عملکردی برتر در طول از مسابقه، در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد تا سومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابت‌ها را به دست بیاورد.

قضاوت بحث برانگیز داوران در این مبارزه نیز با اعتراض‌هایی از سوی کادر فنی ایران همراه بود و برخی تصمیمات داوری در جریان مسابقه، مورد بحث قرار گرفت. در نهایت نیز پگاه زنگنه به دلیل اعتراض به عملکرد بحث برانگیز تیم داوری از صندلی کوچ اخراج شد.

علی‌اصغر آسیابری؛ نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم

علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم، کار خود را مقابل عبدالله بابیکرا از قطر آغاز کرد و با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

او در مرحله نیمه‌نهایی مقابل عبدالله الخطیب از فلسطین قرار گرفت. آسیابری در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از حریف عقب بود، در لحظات پایانی با اخراج حریف فلسطینی به دلیل پنج اخطار و ثبت هانسوکو، جواز حضور در فینال را به دست آورد.

کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در دیدار نهایی مقابل محمد الجعفری از اردن، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان، قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر یک شکست خورد تا به مدال نقره برسد.

۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

مرتضی نعمتی؛ نخستین طلای کاروان ایران

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود مقابل نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی و دارنده دو مدال طلای آسیا و دو مدال برنز جهان، قرار گرفت.

نعمتی در حالی که ۵۲ ثانیه به پایان مبارزه باقی مانده بود، با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. این دومین پیروزی متوالی او برابر آژیخانوف پس از فینال مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اندونزی بود.

نعمتی در مرحله نیمه‌نهایی برابر الوین باتیکان از فیلیپین قرار گرفت و با برتری ۸ بر ۲ به دیدار نهایی راه یافت.

در فینال، نعمتی مقابل دولت نظمی‌رادوف از ترکمنستان قرار گرفت و در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید.

به این ترتیب، نعمتی نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.

هدایت تیم ملی کاراته ایران در این دوره از بازی‌ها برعهده سجاد گنج‌زاده است.

در دو روز ابتدایی رقابت‌های کاراته نیز فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان به میدان رفتند که موفق به کسب مدال نشدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرتضی نعمتی بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا کاراته کمیته ملی المپیک
۳۱ شهریور؛ روزی که میگ‌های عراقی آسمان ایران را شکافتند/ در ساعات اولیه جنگ چه گذشت؟
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاریخچه مدالی ایران در بازی‌های آسیایی؛ نوبت به ۲۰ رسید
عملکرد کاروان ایران در روز نخست؛ برنز بسکتبال، شروع خوب تنیس روی میز و سه پیروزی در ووشو
جنجال برای حضور بسکتبال در بازی‌های آسیایی؛ برنزی که به حاشیه رفت
روز بدون مدال برای کاروان ورزش ایران/ الفتی و دوستان در فینال و چند رکوردشکنی در شنا
معیار پرجمعیت‌ترین کاروان ورزش ایران در ناگویا/ کاروانی به وسعت اقتدار ایران
رژه کاروان ایران در میزوهو پارک ناگویا با پرچمداری اتراچالی و کیانی/ سکوهای خالی با بلیت‌های ۶۰ هزار ینی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
قرص چینی برای باکره نمایی!
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۰ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۵۴ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005r23
tabnak.ir/005r23