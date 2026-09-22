۳ نقره و یک طلا در کاراته برای کاروان ایران

تنیس روی میز

پیروزی ۳ بر صفر مقابل سنگاپور و صعود در بخش تیمی

تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات تیمی مقابل سنگاپور قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

نوشاد عالمیان در نخستین مسابقه مقابل جوش چوا قرار گرفت. او ست نخست را ۱۲ بر ۱۰ واگذار کرد، اما در ادامه سه ست متوالی را به سود خود تمام کرد تا نخستین برد ایران را رقم بزند.

در دومین مسابقه، بنیامین فرجی برابر کویک یانگ قرار گرفت. فرجی پس از واگذاری ست نخست، سه ست بعدی را به سود خود تمام کرد و دومین پیروزی ایران را به دست آورد.

در سومین مسابقه، نیما عالمیان مقابل پانگ یو این قرار گرفت. او دو ست نخست را با نتایج ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۵ برد، اما ست سوم را ۱۱ بر ۹ واگذار کرد.

ست چهارم نیز تا امتیاز ۱۵-۱۵ پیش رفت و در نهایت حریف سنگاپوری ۱۷ بر ۱۵ پیروز شد.

نیما عالمیان در ست پنجم، اما مقتدرانه ظاهر شد و با نتیجه ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید تا برد ۳ بر صفر ایران قطعی شود.

شکست در میکس دوبل؛ پایان کار دو تیم ایران

تیم میکس دوبل آرین غفاری و مهشید اشتری در نخستین تجربه بین‌المللی خود مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

تیم ایران گیم نخست را به سود خود تمام کرد، اما در سه گیم بعدی شکست خورد و از رسیدن به جمع ۱۶ تیم برتر بازماند.

دیگر تیم میکس دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی نیز مقابل اندونزی قرار گرفت.

این مسابقه در شرایطی که هر دو تیم دو گیم برده بودند به گیم پنجم کشیده شد و در نهایت تیم ایران ۱۱ بر ۸ شکست خورد و با نتیجه ۳ بر ۲ از دور مسابقات کنار رفت.

به این ترتیب، پرونده رقابت‌های میکس دوبل تنیس روی میز ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شد.