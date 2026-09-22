فرانسه برای بازگشایی تنگههرمز وارد عمل شد
به گزارش تابناک؛ یک منبع دیپلماتیک به خبرنگاران گفت فرانسه در حال کار روی قطعنامهای جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رفع انسداد تنگه هرمز است.
این منبع دیپلماتیک همچنین مدعی شد: «فرانسه میخواهد با آمریکاییها و شرکای خود روی قطعنامهای در شورای امنیت کار کند که بر اساس آن، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تضمین میشود.»
به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ماه آوریل، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را وتو کردند که به ابتکار بحرین و با حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس و ایالات متحده تدوین شده بود و خواستار رفع انسداد تنگه هرمز نیز میشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در آخرین اظهارنظر درباره تنگه هرمز گفت هیاتحاکمه آمریکا با آغاز جنگ علیه ایران آغازکننده تجاوز نظامی هستند و اقداماتشان موجب بحرانی شد که کشتیرانی تجاری را دچار اخلال کرد و تنگه هرمز را بست.
یکی از این مسائل بین آمریکا و ایران، تنگه هرمز است که آمریکا باید مدیریت ایران بر این آبراه سرزمینی را بپذیرد و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است اجازه نمیدهد دشمنان از آن عبور کنند. اگر ایران نتواند واردات و صادرات داشته باشد دیگران هم نخواهند توانست.
منبع: ایسنا