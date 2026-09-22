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فرانسه برای بازگشایی تنگه‌هرمز وارد عمل شد

فرانسه قصد دارد جهت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز با همکاری آمریکا و دیگر شرکای خود، قطعنامه‌ای را در شورای امنیت پیش ببرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۸
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4510 بازدید
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۳
فرانسه

به گزارش تابناک؛ یک منبع دیپلماتیک به خبرنگاران گفت فرانسه در حال کار روی قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رفع انسداد تنگه هرمز است.

این منبع دیپلماتیک همچنین مدعی شد: «فرانسه می‌خواهد با آمریکایی‌ها و شرکای خود روی قطعنامه‌ای در شورای امنیت کار کند که بر اساس آن، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تضمین می‌شود.»

به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ماه آوریل، روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را وتو کردند که به ابتکار بحرین و با حمایت کشور‌های حوزه خلیج فارس و ایالات متحده تدوین شده بود و خواستار رفع انسداد تنگه هرمز نیز می‌شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در آخرین اظهارنظر درباره تنگه هرمز گفت هیات‌حاکمه آمریکا با آغاز جنگ علیه ایران آغازکننده تجاوز نظامی هستند و اقداماتشان موجب بحرانی شد که کشتیرانی تجاری را دچار اخلال کرد و تنگه هرمز را بست.

یکی از این مسائل بین آمریکا و ایران، تنگه هرمز است که آمریکا باید مدیریت ایران بر این آبراه سرزمینی را بپذیرد و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است اجازه نمی‌دهد دشمنان از آن عبور کنند. اگر ایران نتواند واردات و صادرات داشته باشد دیگران هم نخواهند توانست.

منبع: ایسنا

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فرانسه تنگه هرمز شورای امنیت کشتیرانی قطعنامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
37
پاسخ
گذشت دوره استعماری فرانسه کوچولو. لعنت بر شما و سازمان ملل بی خاصیت اگه ذره ای انسانیت داشتید سلاخی کردن مردم مظلوم غزه را این دو سال می دیدید
سیاوش
|
United States of America
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
7
5
پاسخ
چاره کار گذراندن قانونی لا یتغیر در مجلس است تا کلیه روابط اقتصادی با کشورهای طرف در گیری با ایران در تنگه هرمز خداقل تا ۲۵ سال ممنوع گردد این فشار در مقابل اروپائیها که در حال گذراندن بخران اقتصادی هستند یک بازدارندگی ایجاد میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
خواب دیدن خیر باشه، دیگه شرایط به قبل از جنگ برنخواهد گشت. ۴۷ سال ملت ایران را تحریم کردند و تحت فشار گذاشتند حالا یاد قوانین بین اللملی افتاده اند.
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