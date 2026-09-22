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پیام تسلیت رهبر انقلاب برای ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

در پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت آیت‌الله شبیری آمده است: «بی‌شک فقدان این شخصیّت ممتاز، خللی در ردیف محقّقین تراز اوّل شیعه در عصر حاضر ایجاد نموده است که شاید جبران آن مدّت‌ها به‌طول انجامد.»
کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۷
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پیام تسلیت رهبر انقلاب برای ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

به گزارش تابناک؛ رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت‌الله شبیری با صدور پیامی اعلام کردند: «بنده این مصیبت را به سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف و حوزات علمیّه و بالخصوص شاگردان و علاقمندان و بالاخص بیت شریفِ عالِم و فاضل‌پرور ایشان تسلیت عرض نموده و از محضر حضرت حق جلّوعلا، علوّ درجات برای آن بزرگوار مسئلت دارم.»

متن کامل پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

خبر تأسف‌بار ارتحال استاد معظم، فقیه عالی‌مقام حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری رضوان‌الله‌تعالی‌علیه واصل شد. این عالم بزرگوار همه‌ی عمر شریف خود به‌جز چند سال اوّل طفولیّت را در مسیر تعلّم و تعلیم و تحقیق گذراندند و همواره از سوی هم‌ترازانِ سِنّی و دوره‌ای و اساتید به‌عنوان شخصی محقّق و ژرف‌نگر قلمداد می‌شدند. تسلّط ایشان بر فنون مختلف مربوط به استنباط احکام شرعی با ظرائف و لحاظ دقائق همراه بود. مجالس درس آن بزرگوار حتّی وقتی‌که عدد حضّار آن از چند نفر تجاوز نمی‌کرد، به‌عنوان مجالس تتبّع و تدقیق شناخته می‌شد و بحق چنین بود.

بحمدالله در حدود کمی بیش از سه دهه‌ی اخیر، عدّه‌ی زیادی این توفیق را یافتند تا از وجود مغتنم ایشان در حدّ ظرفیت خود بهره ببرند و برای محافل علمی و تدریس خود توشه بردارند. محضر ایشان، محضر اِفاده و استفاده بود حتّی آن وقتی‌که قدم‌زنان بعد از درس به‌سوی بیت شریف می‌رفتند. غیر از وجهه‌ی مسلّم علمی، رفتار متواضعانه و پدرانه‌ی ایشان با طلّاب و فضلا هم امری مشهود و درس‌آموز بود.

بی‌شک فقدان این شخصیّت ممتاز، خللی در ردیف محقّقین تراز اوّل شیعه در عصر حاضر ایجاد نموده است که شاید جبران آن مدّت‌ها به‌طول انجامد. بنده این مصیبت را به سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف و حوزات علمیّه و بالخصوص شاگردان و علاقمندان و بالاخص بیت شریفِ عالِم و فاضل‌پرور ایشان تسلیت عرض نموده و از محضر حضرت حق جلّوعلا، علوّ درجات برای آن بزرگوار مسئلت دارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۳۱/شهریور/۱۴۰۵»

 
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