حسینیه ۱۴۰ ساله نور در کن ثبت ملی شد

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از ثبت ملی حسینیه نور در محله تاریخی کن خبر داد و گفت: ثبت این حسینیه ۱۴۰ ساله، در ادامه پیگیری‌های مدیریت شهری برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی تهران انجام شده است.

به گزارش تابناک؛ سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ثبت ملی حسینیه نور در محله دارقاضی کن اظهار کرد: کن یکی از مناطق ارزشمند تهران از منظر پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است و حسینیه نور نیز به عنوان یکی از حسینیه‌های قدیمی این منطقه، بخشی از حافظه تاریخی و هویت مردم این محله را در خود جای داده است.

وی افزود: حسینیه نور با زیربنایی بیش از هزار مترمربع و قدمتی حدود ۱۴۰ سال، از بناهای شاخص تاریخی کن محسوب می‌شود و ویژگی‌هایی مانند طاق‌نماهای هلالی، ساختار سنتی بنا و سابقه طولانی برگزاری آیین‌های مذهبی و تعزیه، اهمیت فرهنگی آن را دوچندان کرده است.

علوی ادامه داد: اهمیت چنین بناهایی تنها به قدمت و معماری آنها محدود نمی‌شود؛ حسینیه‌های تاریخی کن محل شکل‌گیری بخشی از مناسبات اجتماعی، آیین‌ها و خاطرات جمعی مردم این منطقه بوده‌اند و به همین دلیل حفاظت از آنها به معنای حفاظت از بخشی از هویت تهران است.

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات اخیر برای ثبت و صیانت از میراث تهران گفت: در ماه‌های اخیر، ثبت ملی توچال و همچنین ثبت میراث ناملموس کن نیز پیگیری و محقق شده است و ثبت ملی حسینیه نور را می‌توان در ادامه همین مسیر دانست؛ مسیری که هدف آن شناسایی، ثبت و حفاظت از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده میراثی پایتخت است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، موضوع ثبت و حفاظت از بقعه بی‌بی‌شهربانو نیز در حال پیگیری است و تلاش داریم ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تهران، چه در حوزه بناهای تاریخی و چه در حوزه میراث ناملموس و آیین‌های مردمی، از فرآیندهای اداری عبور کرده و به مرحله حفاظت و معرفی برسند.

علوی تأکید کرد: تهران فقط مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌های جدید نیست؛ محله‌هایی مانند کن، ری و دیگر نقاط تاریخی پایتخت، لایه‌های متعددی از تاریخ، فرهنگ، آیین و هویت این شهر را در خود جای داده‌اند. اگر امروز برای ثبت و حفاظت از این میراث اقدام نکنیم، بخشی از این حافظه تاریخی ممکن است برای همیشه از دست برود.

وی گفت: ثبت ملی حسینیه نور اتفاق مهمی برای مردم کن است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی اهالی، علاوه بر حفاظت از کالبد این بنا، آیین‌ها و سنت‌هایی که طی دهه‌ها در آن شکل گرفته نیز حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.