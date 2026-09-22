اعلام آمادگی زلنسکی برای آتشبس بدون قید و شرط
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی اعلام کرد: کییف در صورت موافقت روسیه با آتشبس بدون قید و شرط، آماده است درگیریها در امتداد خط تماس فعلی را متوقف کرده و وارد مسیر مذاکرات دیپلماتیک شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۸۹| |
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به گزارش تابناک، زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری «سیبیسی» گفت: اگر روسیه برای برقراری آتشبس آماده باشد، اوکراین نیز آماده است تا بدون هیچ شرط دیگری فقط آتشبس را پذیرفته و وارد مذاکرات شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، درگیریها در امتداد خط تماس متوقف و موضوع از طریق میانجیگری برخی کشورهای طرف مذاکره به مسیر دیپلماتیک منتقل خواهد شد.
رئیس جمهور اوکراین در ادامه با بیان اینکه اگر روسیه پس از آن تصمیم بگیرد که به جنگ ادامه دهد، این انتخاب خود مسکو خواهد بود، خاطرنشان کرد: اما توقف جنگ بدون تلفات بیشتر و حرکت به سمت یک راهحل دیپلماتیک گزینه بهتری است.
بر اساس این گزارش، اظهارات زلنسکی در حالی مطرح شده است که تلاشها برای دستیابی به توافقی برای توقف حملات به زیرساختهای انرژی روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۷
اخه دلقک تو اگه کشورهای اروپایی پشتت نبودن الان باید روسی صحبت میکردی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ناشناس| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ناشناس| |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اگه کشورهای منطقه هواپیماهای ایران رو تحریم کنن باید تمام فرودگاه های منطقه رو به شکل کامل نابود کنیم. تکرار میکنم کل فرودگاه هارو
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