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اعلام آمادگی زلنسکی برای آتش‌بس بدون قید و شرط

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی اعلام کرد: کی‌یف در صورت موافقت روسیه با آتش‌بس بدون قید و شرط، آماده است درگیری‌ها در امتداد خط تماس فعلی را متوقف کرده و وارد مسیر مذاکرات دیپلماتیک شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۸۹
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3121 بازدید
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۷
زلسنکی

به گزارش تابناک، زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری «سی‌بی‌سی» گفت: اگر روسیه برای برقراری آتش‌بس آماده باشد، اوکراین نیز آماده است تا بدون هیچ شرط دیگری فقط آتش‌بس را پذیرفته و وارد مذاکرات شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، درگیری‌ها در امتداد خط تماس متوقف و موضوع از طریق میانجیگری برخی کشورهای طرف مذاکره به مسیر دیپلماتیک منتقل خواهد شد.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه با بیان اینکه اگر روسیه پس از آن تصمیم بگیرد که به جنگ ادامه دهد، این انتخاب خود مسکو خواهد بود، خاطرنشان کرد: اما توقف جنگ بدون تلفات بیشتر و حرکت به سمت یک راه‌حل دیپلماتیک گزینه بهتری است.

بر اساس این گزارش، اظهارات زلنسکی در حالی مطرح شده است که تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

منبع: ایرنا

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اوکراین زلسنکی جنگ اوکراین روسیه پایان جنگ مذاکرات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
11
14
پاسخ
ترسیدی ؟
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
12
20
پاسخ
اخه دلقک تو اگه کشورهای اروپایی پشتت نبودن الان باید روسی صحبت میکردی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اروپا دیگه توان حمایت از اوکراین را ندارد و در صورت ادامه جنگ کل اوکراین به روسیه ملحق خواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
؟زبانشان روسی هست انگار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مکرون همچنین افزود: «جمعیت غیرنظامی باید محافظت شوند و ما باید در اسرع وقت مذاکرات جدی در مورد شرایط صلح بین روسیه و اوکراین را آغاز کنیم». گویا ترس از کمبود انرژی خصوصا گاز کل اروپا را فرا گرفته است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
اگه کشورهای منطقه هواپیماهای ایران رو تحریم کنن باید تمام فرودگاه های منطقه رو به شکل کامل نابود کنیم. تکرار میکنم کل فرودگاه هارو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
4
پاسخ
روسیه روی زمین هر روز دارد در اوکراین پیشروی و زمین های بیشتری را تصرف می کند. زلنسکی عملا تنها یک راه در مقابل دارد و آن تسلیم است. عاقبت کسی که به دروغ های سازمان های امنیت اروپا و آمریکا اعتماد می کند و استقلال کشورش را می فروشد بهتر از این هم نمی شود.
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