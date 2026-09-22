سخنگوی سپاه با اشاره به تسخیر یک زیرسطحی آمریکایی توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه، گفت: این فناوری برتر در این زیرسطحی وجود دارد که به تور رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتاد و مهندسی معکوس آن آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با تجهیزات پیشرفته آمریکایی طی جنگ تحمیلی 40 روزه (رمضان) اظهار کرد: در این جنگ نشان داده شد که عالی‌ترین فناوری‌های آمریکا که در صنعت نظامی و دفاعی به کار گرفته شده، تحت سیطره ایران قرار گرفته است.

وی افزود: نمونه بارز آن، جنگنده اف‌۳۵ است که از آخرین فناوری‌ها در زمینه آلیاژ بدنه، امکانات، رادارگریزی، اوج پرواز و قدرت حمل مهمات برخوردار است. این جنگنده که از جدیدترین فناوری‌های جنگنده‌های آمریکایی بهره می‌برد، توسط پدافند نوپا و نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت.

سردار محبی همچنین با اشاره به به دام افتادن یک زیرسطحی آمریکایی به دست رزمندگان نیروی دریایی سپاه گفت: این فناوری برتر در زیرسطحی‌ای نیز وجود دارد که به تور رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتاد و مهندسی معکوس آن آغاز خواهد شد.

سخنگوی سپاه با اشاره به انواع هواپیماها، زیرسطحی‌ها و شناورهای بدون‌سرنشین خاطرنشان کرد: امروز کلکسیونی از هواپیماهای مختلف جنگی، پشتیبانی، ترابری و شناسایی داریم.