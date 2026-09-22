در ادامه حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه، یورش پهپادی به پالایشگاه «کویبیشف» شرکت دولتی «روس‌نفت» در استان سامارا خبرساز شده است.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، رسانه‌ها تصاویری از حمله به این پالایشگاه روسیه منتشر کردند که در آن آتش‌سوزی بزرگ و دود سیاه را نشان می‌دهد.

در حالی که پیشروی میدانی روسیه در جنگ با اوکراین، یکی دیگر از پالایشگاه‌های روسیه هدف حمله پهپادی شبانه قرار گرفت.

پالایشگاه کویبیشف می‌تواند تقریباً ۷ میلیون تن نفت خام در سال را فرآوری کند و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند.

منبع: فارس