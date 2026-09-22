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یکی دیگر از پالایشگاه‌های روسیه هدف قرار گرفت

در ادامه حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه، یورش پهپادی به پالایشگاه «کویبیشف» شرکت دولتی «روس‌نفت» در استان سامارا خبرساز شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۸۶
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آتش سوزی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک،  رسانه‌ها تصاویری از حمله به این پالایشگاه روسیه منتشر کردند که در آن آتش‌سوزی بزرگ و دود سیاه را نشان می‌دهد.

در حالی که پیشروی میدانی روسیه در جنگ با اوکراین، یکی دیگر از پالایشگاه‌های روسیه هدف حمله پهپادی شبانه قرار گرفت. 

پالایشگاه کویبیشف می‌تواند تقریباً ۷ میلیون تن نفت خام در سال را فرآوری کند و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند.

منبع: فارس

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
3
پاسخ
من جای روس ها باشم، تمامی تاسیسات انرژی اوکراین رو به دون استثنا نابود می کنم تا اوکراین تاوان این شرایط رو بده. اما ظاهراً توان نظامی روس ها، اونقدرها که ادعا میشه، قوی نیست و روسیه بیشتر یک ببر کاغذیه تا یک بچه گربه واقعی!
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