پزشکیان عازم نیویورک شد

رئیس جمهور صبح امروز برای حضور در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور صبح امروز با بدرقه رسمی محمدرضا عارف، معاون اول برای حضور در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای رساندن پیام ملت ایران به جهانیان است

رئیس جمهور پیش از عزیمت به مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی اظهار داشت: در این سفر با تعداد زیادی از سیاستمداران، نمایندگان جریان‌های مختلف، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها دیدار و گفت‌وگو خواهیم داشت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهیم کرد.

پزشکیان گفت: با قدرت از مواضع خود در مجامع بین‌المللی دفاع خواهیم کرد و پیام ملت ایران را به جهانیان خواهیم رساند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با عزت و قدرت ایستاده است و تا پای جان پای کشور، مردم و باورهای خود خواهد ایستاد.

پزشکیان افزود: آمریکایی‌ها از دیده شدن و شنیده شدن آنچه او «فجایع ایجادشده» می‌داند، واهمه دارند و به همین دلیل محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند.