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واکنش ترامپ به درخواست برای حمله علیه انصارالله یمن

منابع آگاه به واکنش ترامپ در قبال درخواست یکی از سران مزدور وابسته به عربستان برای حمله نظامی علیه نیروهای انصارالله یمن اشاره کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۸۰
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ترامپ

به گزارش تابناک، رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگوی تلفنی با رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی مستقر در شهر عدن (وابسته به ریاض) در خصوص پیشروی های نیروهای انصارالله نزدیک تنگه باب المندب رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، العلیمی مانند محمد بن سلمان ولی عهد عربستان از ترامپ خواست برای مقابله با پیشروی نیروهای انصارالله وارد عمل شود اما ترامپ هیچ تعهد مستقیمی در خصوص ارائه حمایت نظامی از خود نشان نداد.

روز گذشته وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل عدم مداخله در یمن و حمله به نیروهای انصارالله گفته بود که آمریکا اقدامات خود را در عراق و افغانستان تکرار نمی کند و ترجیح می دهد بر منافع اصلی خود مانند ایران و چین تمرکز کند.

پیشتر نیویورک تایمز گزارش داد که نبرد میان عربستان و نیروهای انصارالله یمن به صورت محسوسی طی روزهای گذشته تشدید شده و این نیروها در حال نزدیک شدن به مرزهای عربستان هستند که خطر وقوع درگیری های زمینی مستقیم میان دو طرف را تشدید می کند.

بر اساس این گزارش، نیروهای انصارالله موفق شده اند به سمت شهر نجران عربستان در سایه درگیری های شدید با عناصر وابسته به ریاض پیشروی کنند.

نیویورک تایمز اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا هفته ها درباره درخواست های عربستان برای کمک در جنگ با یمن مردد بود اما روز پنجشنبه این موضوع به اوج خود رسید. مقامات دولت آمریکا گفتند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ تماس گرفت و بار دیگر از او خواست برای مهار این گروه که به سرعت در حال پیشروی است، وارد عمل شود.

ترامپ تنها یک روز پیش از آن با مشاوران خود دیدار کرده و به آنها گفته بود که با حملات موافق نیست. اما پس از گفت وگو با ولیعهد عربستان، نظر خود را تغییر و به پنتاگون دستور داد برای حملات هوایی علیه یمن آماده شود.

اما تا ظهر روز یکشنبه، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ظاهرا موضع خود را تغییر داد. به گفته مقامات دولت آمریکا، دست کم در حال حاضر، هیچ حمله هوایی آمریکا علیه یمن انجام نخواهد شد.

منبع: مهر

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