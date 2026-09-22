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انگلیس به جنگ عربستان با یمن پیوست

نخست‌وزیر انگلیس به نیروی هوایی این کشور اجازه داده تا به جنگنده‌های سعودی که علیه یمن حملات انجام می‌دهند،‌ سوخت‌رسانی کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۷۸
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5660 بازدید
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انگلیس

به گزارش تابناک، با دستور «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس برای کمک هوایی به رژیم سعودی، لندن به‌صورت رسمی وارد جنگ یمن شد.
وبگاه «پالتیکو» شامگاه دوشنبه گزارش داد که برنهام به نیروی هوایی سلطنتی انگلیس اجازه داده تا به جنگنده‌های سعودی که علیه یمن حملات انجام می‌دهند،‌ سوخت‌رسانی کند.

خبرنگار پالتیکو با اشاره به گرفتن تایید این خبر از نخست‌وزیری انگلیس، افزود که این ماموریت شامل یک هواپیمای سوخت‌رسانی نیروی هوایی انگلیس مستقر در قبرس خواهد بود که در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

مقامات انگلیس می‌گویند که این مأموریت «محدود به زمان» خواهد بود و احتمالاً «برای چند هفته» ادامه خواهد داشت.

شبکه «بی‌بی‌سی» نیز به نقل از نخست‌وزیر انگلیس گزارش داد که این اقدام به دنبال درخواست سعودی برای «حمایت نظامی» و با هدف حفاظت از ثبات منطقه‌ای و منافع بریتانیا انجام شده است.

برنهام در این‌باره مدعی شد: «عربستان سعودی حملاتی را تجربه کرده است، در حال بررسی احتمال اختلال بیشتر است و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم و از این رو با این درخواست موافقت می‌کنیم».

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انگلیس عربستان حمله یمن حمایت نظامی اندی برنهام نخست وزیر انگلیس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
3
پاسخ
یمن باید تمام کشتی های انگلیسی نابود کنه اگر موشکهاش میرسه انگلیس بزنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
4
پاسخ
روباه کثیف و حیله گر
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