انگلیس به جنگ عربستان با یمن پیوست

نخست‌وزیر انگلیس به نیروی هوایی این کشور اجازه داده تا به جنگنده‌های سعودی که علیه یمن حملات انجام می‌دهند،‌ سوخت‌رسانی کند.

به گزارش تابناک، با دستور «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس برای کمک هوایی به رژیم سعودی، لندن به‌صورت رسمی وارد جنگ یمن شد.

وبگاه «پالتیکو» شامگاه دوشنبه گزارش داد که برنهام به نیروی هوایی سلطنتی انگلیس اجازه داده تا به جنگنده‌های سعودی که علیه یمن حملات انجام می‌دهند،‌ سوخت‌رسانی کند.

خبرنگار پالتیکو با اشاره به گرفتن تایید این خبر از نخست‌وزیری انگلیس، افزود که این ماموریت شامل یک هواپیمای سوخت‌رسانی نیروی هوایی انگلیس مستقر در قبرس خواهد بود که در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

مقامات انگلیس می‌گویند که این مأموریت «محدود به زمان» خواهد بود و احتمالاً «برای چند هفته» ادامه خواهد داشت.

شبکه «بی‌بی‌سی» نیز به نقل از نخست‌وزیر انگلیس گزارش داد که این اقدام به دنبال درخواست سعودی برای «حمایت نظامی» و با هدف حفاظت از ثبات منطقه‌ای و منافع بریتانیا انجام شده است.

برنهام در این‌باره مدعی شد: «عربستان سعودی حملاتی را تجربه کرده است، در حال بررسی احتمال اختلال بیشتر است و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم و از این رو با این درخواست موافقت می‌کنیم».