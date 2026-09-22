گفت وگوی تلفنی عراقچی با دبیر کل سازمان ملل
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در راس یک هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در بدو ورود به صورت تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۷۶| |
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به گزارش تابناک، در این گفت وگوی تلفنی درباره موضوعات دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و مساعی دبیرکل سازمان برای پیشبرد صلح و امنیت بینالمللی گفت وگو و تبادل نظر شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
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