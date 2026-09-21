عراقچی وارد نیویورک شد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه به وقت محلی برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی بلندپایه به نیویورک سفر کرده است، در فرودگاه جان اف کندی مورد استقبال غلامحسین درزی سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل قرار گرفت.

عراقچی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه داشت و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی‌هایی را با مقام‌های قطری انجام داد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی روز سه‌شنبه راهی نیویورک خواهد شد و قرار است در حاشیه اجلاس با شماری از سران و مقام‌های کشورها دیدار و رایزنی کند.

برای ایران، این نشست در میانه تجاوز بی دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران، فرصتی برای بیان مواضع رسمی و انجام رایزنی‌های دیپلماتیک در بالاترین سطح خواهد بود به ویژه در شرایطی که تحولات خاورمیانه، پرونده هسته‌ای و روابط با قدرت‌های بزرگ همچنان در کانون توجه سیاست بین الملل قرار دارد.

منبع: ایرنا