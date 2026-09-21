En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عراقچی وارد نیویورک شد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه به وقت محلی برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۷۰
| |
4541 بازدید
|
۱
عباس عراقچی

به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی بلندپایه به نیویورک سفر کرده است، در فرودگاه جان اف کندی مورد استقبال غلامحسین درزی سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل قرار گرفت.

عراقچی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه داشت و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی‌هایی را با مقام‌های قطری انجام داد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی روز سه‌شنبه راهی نیویورک خواهد شد و قرار است در حاشیه اجلاس با شماری از سران و مقام‌های کشورها دیدار و رایزنی کند.

برای ایران، این نشست در میانه تجاوز بی دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران، فرصتی برای بیان مواضع رسمی و انجام رایزنی‌های دیپلماتیک در بالاترین سطح خواهد بود به ویژه در شرایطی که تحولات خاورمیانه، پرونده هسته‌ای و روابط با قدرت‌های بزرگ همچنان در کانون توجه سیاست بین الملل قرار دارد.

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا نیویورک سازمان ملل
۳۱ شهریور؛ روزی که میگ‌های عراقی آسمان ایران را شکافتند/ در ساعات اولیه جنگ چه گذشت؟
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان عازم نیویورک شد
عراقچی: اعتماد به سازمان ملل، از بین رفته است
گفت وگوی تلفنی عراقچی با دبیر کل سازمان ملل
پزشکیان فردا به نیویورک می‌رود
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک
پزشکیان به نیویورک می‌رود
واکنش به عدم صدور ویزای آمریکا برای تیم رسانه‌ای
چرا پزشکیان بدون تیم رسانه‌ای به نیویورک می‌رود؟
عراقچی راهی نیویورک شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
باااا شرایط خاص
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
قرص چینی برای باکره نمایی!
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۰ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۵۴ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005r1a
tabnak.ir/005r1a