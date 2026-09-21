️آیت الله شبیری زنجانی از نوادر روزگار بودند
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور، حضرت آیتالله العظمی شبیریزنجانی را از نوادر روزگار دانست و تصریح کرد: فقدان این مرجع تقلید ثلمه بزرگی برای حوزه های علمیه بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۹| |
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به گزارش تابناک، آیتالله محمدمهدی شب زندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در حاشیه حضور در بیت مرحوم حضرت آیتالله شبیریزنجانی(ره) در گفتگوی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری حوزه اظهار کرد: آیت الله العظمی شبیری زنجانی از نوادر روزگار بودند؛ علماً، عملاً از نظر مقامات معنوی، در فقه، رجال و تفسیر.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: فقدان این مرجع تقلید ثلمه بزرگی برای حوزه های علمیه بود؛ خداوند متعال این ثلمه را جبران بفرماید.
منبع: خبرگزاری حوزه
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