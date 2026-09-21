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️آیت الله شبیری زنجانی از نوادر روزگار بودند

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری‌زنجانی را از نوادر روزگار دانست و تصریح کرد: فقدان این مرجع تقلید ثلمه بزرگی برای حوزه های علمیه بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۹
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آیت الله شب زنده دار

به گزارش تابناک، آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در حاشیه حضور در بیت مرحوم حضرت آیت‌الله شبیری‌زنجانی(ره) در گفتگوی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری حوزه اظهار کرد: آیت الله العظمی شبیری زنجانی از نوادر روزگار بودند؛ علماً، عملاً از نظر مقامات معنوی، در فقه، رجال و تفسیر.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: فقدان این مرجع تقلید ثلمه بزرگی برای حوزه های علمیه بود؛ خداوند متعال این ثلمه را جبران بفرماید.

منبع: خبرگزاری حوزه

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