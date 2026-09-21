عکس: آماده سازی محل دفن آیت الله شبیری زنجانی
به گزارش تابناک ، تصویری از مدفن آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه (س) در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۶| |
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گفتنی است آیت الله شبیری زنجانی در کنار قبر آیت الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید شیعه در دهه شصت شمسی تدفین خواهند شد
گزارش خطا
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