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عکس: آماده سازی محل دفن آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش تابناک ، تصویری از مدفن آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه (س) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۶
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18009 بازدید
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شبیری زنجانی

گفتنی است آیت الله شبیری زنجانی در کنار قبر آیت الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید شیعه در دهه شصت شمسی تدفین خواهند شد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
6
پاسخ
خدا بیامرزه خدا رحمت کنه عالم زبانی مرجع تقلید شیعه با اولیاءالله در بهشت بریم محشور شود انشالله
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