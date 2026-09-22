خروپف همسر روی سلامت شما اثر می گذارد
به گزارش تابناک؛ اگر شبها به دلیل خروپف همسر یا شریک زندگیتان بارها از خواب بیدار میشوید، مسئله ممکن است فراتر از یک صدای آزاردهنده باشد. متخصصان هشدار میدهند خروپف مداوم یک نفر میتواند خواب فردی را که در کنارش میخوابد مختل کند و در طولانیمدت بر سلامت جسم و روان او نیز اثر بگذارد.
خروپف بسیار شایع است و گاهی صدای آن میتواند به اندازه یک جاروبرقی یا حتی بلندتر باشد. فرد خروپفکننده ممکن است بخش زیادی از شب را بدون اطلاع از سروصدایی که ایجاد میکند بخوابد، اما شریک او میتواند بارها از خواب بیدار شود یا مدت زیادی را در مراحل سبکتر خواب بگذراند.
خروپف همسر چگونه روی سلامت شما اثر میگذارد؟
بدن برای عملکرد مناسب به خواب کافی و پیوسته نیاز دارد. بیدار شدنهای مکرر در طول شب میتواند کیفیت خواب را کاهش دهد، حتی اگر فرد تصور کند مجموعاً هفت یا هشت ساعت در تخت بوده است.
نتیجه ممکن است روز بعد با خستگی، خوابآلودگی، تحریکپذیری، کاهش تمرکز و افت عملکرد خود را نشان دهد. اگر این وضعیت شببهشب تکرار شود، فرد ممکن است با نوعی کمبود مزمن خواب مواجه شود.
کمبود و اختلال طولانیمدت خواب نیز موضوع بیاهمیتی نیست. خواب ناکافی با افزایش خطر مشکلاتی مانند فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، اختلالات متابولیک و مشکلات سلامت روان ارتباط دارد.
مشکل دیگری هم وجود دارد: خروپف میتواند روی رابطه زوجها اثر بگذارد. فردی که شبها نمیتواند بخوابد ممکن است نسبت به شریک خود احساس خشم و کلافگی پیدا کند و بعضی زوجها در نهایت تصمیم میگیرند جدا از یکدیگر بخوابند.
خروپف شدید را نادیده نگیرید
خروپف همیشه نشانه بیماری نیست، اما خروپف بلند و مداوم میتواند یکی از علائم آپنه انسدادی خواب باشد؛ اختلالی که در آن تنفس فرد هنگام خواب بارها متوقف و دوباره آغاز میشود.
اگر خروپف با قطع تنفس، نفسنفس زدن یا احساس خفگی هنگام خواب، خوابآلودگی شدید در طول روز یا سردرد صبحگاهی همراه است، بهتر است فرد برای بررسی آپنه خواب به پزشک مراجعه کند.
درمان خروپف نیز به علت آن بستگی دارد. کاهش وزن در افراد دارای اضافهوزن، تغییر وضعیت خواب، کاهش مصرف الکل و درمان گرفتگی بینی در بعضی افراد مؤثر است. در صورت وجود آپنه خواب نیز درمانهای تخصصیتری در دسترس هستند.
استفاده از گوشگیر یا خوابیدن در اتاق دیگر شاید صدای خروپف را برای شریک زندگی قابل تحملتر کند، اما علت خروپف را درمان نمیکند. اگر خروپف شدید و همیشگی است، بررسی علت آن هم برای سلامت فرد خروپفکننده و هم برای خواب کسی که کنارش زندگی میکند اهمیت دارد.