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توقیف بنز با سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت

رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه سواری بنز خبر داد که در آزادراه کاشان–اصفهان با سرعت ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت در حال تردد بود توسط مأموران پلیس راه متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۲
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5016 بازدید
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۴
توقیف خودرو

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ عبدالرضا میرزایی اظهار کرد: مأموران پلیس راه کاشان–اصفهان در جریان کنترل تردد خودروها در این محور، یک دستگاه سواری بنز را که با سرعت غیرمجاز و بسیار بالا در حال حرکت بود، شناسایی کردند.

وی افزود: بررسی مأموران نشان داد این خودرو با سرعت ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان–اصفهان در حال تردد بوده است که با توجه به سرعت بالا و احتمال ایجاد خطر برای راننده و سایر کاربران جاده، دستور توقف آن صادر شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، ضمن اعمال قانون، خودرو را نیز به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز توقیف کردند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده در برابر حوادث و موانع احتمالی را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که می‌تواند پیامدهای یک حادثه رانندگی را نیز تشدید کند و به همین دلیل پلیس با تخلفات حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد داشت.

میرزایی از رانندگان خواست در تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان، به‌ویژه آزادراه‌ها، از سرعت و شتاب غیرمجاز پرهیز کنند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و مقررات رانندگی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اعمال قانون و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، پیشگیری از وقوع تصادفات و حفظ ایمنی رانندگان، سرنشینان و دیگر کاربران راه است و رعایت قوانین می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای داشته باشد.

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برچسب ها
اصفهان پلیس راه توقیف خودرو بنز سرعت غیر مجاز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
15
8
پاسخ
راهها رو درست کنین بجای این همه جلوی هر کاری رو گرفتن. الان انتهای سرعت در استانداردترین راههای کشور ۱۲۰ تاست . خب ماشینهای امروزی شما یه نیش گاز میدی میرسه به ۱۵۰ . بنظرم برخی مسیرهای بزرگراهی باید بازنگری بشه و حداکثر سرعت رو تا ۱۸۰ آزاد بذارن .
Cav
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
11
پاسخ
همینکه تونسته با این وضعیت بنزین و جاده ۲۰۰تا پر کنه دم بنز گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
7
پاسخ
آبروی بنزرومیبری الان شوتی هاتواینستاگرام فیلم میذارن ۲۲۰تامیرن وتوبابنر۲۱۰تامتوقف شدی حداقل ۳۰۰تابایدمیرفتی حیف این ماشین که دست توراننده ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
5
پاسخ
اعمال قانون یعنی اعمال جریمه متناسب با تخلف، جریمه سرعت بالا توقیف نیست ۱۰ نمره منفی و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی تست پلیس خودش باید قانون رو رعایت کند
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