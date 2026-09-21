توقیف بنز با سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت

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به گزارش تابناک، سرهنگ عبدالرضا میرزایی اظهار کرد: مأموران پلیس راه کاشان–اصفهان در جریان کنترل تردد خودروها در این محور، یک دستگاه سواری بنز را که با سرعت غیرمجاز و بسیار بالا در حال حرکت بود، شناسایی کردند.

وی افزود: بررسی مأموران نشان داد این خودرو با سرعت ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان–اصفهان در حال تردد بوده است که با توجه به سرعت بالا و احتمال ایجاد خطر برای راننده و سایر کاربران جاده، دستور توقف آن صادر شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، ضمن اعمال قانون، خودرو را نیز به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز توقیف کردند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده در برابر حوادث و موانع احتمالی را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که می‌تواند پیامدهای یک حادثه رانندگی را نیز تشدید کند و به همین دلیل پلیس با تخلفات حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد داشت.

میرزایی از رانندگان خواست در تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان، به‌ویژه آزادراه‌ها، از سرعت و شتاب غیرمجاز پرهیز کنند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و مقررات رانندگی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اعمال قانون و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، پیشگیری از وقوع تصادفات و حفظ ایمنی رانندگان، سرنشینان و دیگر کاربران راه است و رعایت قوانین می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای داشته باشد.