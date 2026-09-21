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پیام آیت الله جوادی آملی برای درگذشت مرجع تقلید عالیقدر

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با صدور پیام تسلیتی تأکید کرد: ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی ضایعه اسفبار دینی و فرهنگی است. 
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۹
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آیت الله جوادی آملی

به گزارش تابناک، در این پیام آمده‌است: فقیه ناموری که ارکان اساسی فقه إمامیه را ادراک کرده و عناصر محوری و اساتید ماندگاری را تربیت و کتابهای گرانسنگی را تألیف نموده و یک قرن را با قرآن و عترت و هدایت مردم سپری کردند.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این مرجع عالی قدر شیعه، روز چهارشنبه اول مهرماه از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س)برگزار خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله جوادی آملی

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