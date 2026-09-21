ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی را به‌تمامی برگزارکنندگان، سالن‌ها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران، در راستای جلوگیری از بروز معضلات اخلاقی و اجتماعی در کنسرت‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی را به‌تمامی برگزارکنندگان، سالن‌ها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.

مهم‌ترین اقدامات اجرایی:

نصب دوربین‌های نظارتی در تمامی سالن‌ها و دسترسی کامل پلیس به تصاویر.

درج مشخصات هویتی و شماره همراه در بلیت‌ها.

تشکیل شورای امربه‌معروف در محل برگزاری و تعیین مسئول مشخص برای هر مراسم.

ممنوعیت ورود مایعات به سالن و کنترل دقیق بوفه‌ها.

معرفی کتبی متخلفان به دادسرای ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی).

هدف: تضمین امنیت فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از رویدادهای هنری.

از تمامی مدیران اماکن، هتل‌ها و مجتمع‌های تجاری درخواست می‌شود با همکاری کامل، در اجرای این مصوبات مشارکت نمایند.