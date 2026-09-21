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بخشنامه مهم ستاد امربه‌معروف برای برگزاری کنسرت‌ها

ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی را به‌تمامی برگزارکنندگان، سالن‌ها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۸
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4662 بازدید
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۶
ستاد امر به معروف

به گزارش تابناک، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران، در راستای جلوگیری از بروز معضلات اخلاقی و اجتماعی در کنسرت‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی را به‌تمامی برگزارکنندگان، سالن‌ها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.

 مهم‌ترین اقدامات اجرایی:

 نصب دوربین‌های نظارتی در تمامی سالن‌ها و دسترسی کامل پلیس به تصاویر.

درج مشخصات هویتی و شماره همراه در بلیت‌ها.

تشکیل شورای امربه‌معروف در محل برگزاری و تعیین مسئول مشخص برای هر مراسم.

ممنوعیت ورود مایعات به سالن و کنترل دقیق بوفه‌ها.

معرفی کتبی متخلفان به دادسرای ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی).

هدف: تضمین امنیت فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از رویدادهای هنری.

از تمامی مدیران اماکن، هتل‌ها و مجتمع‌های تجاری درخواست می‌شود با همکاری کامل، در اجرای این مصوبات مشارکت نمایند.

 

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ستاد امر به معروف بخشنامه دستورالعمل برگزاری کنسرت امر به معروف و نهی از منکر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
محمد m
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
42
پاسخ
هر دم از این باغ بری میرسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
53
پاسخ
میخوای کنسرت بدون تماشاگر باشه بعد فیلمش رو بفروشی به مردم توو خونه بببینن؟ راحت تری ها
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
42
پاسخ
یعنی مردم توی کنسرت تشنه نمی شن آب بخورن؟ م
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
54
پاسخ
مملکت دولت دارد مجلس دارد قوه قضاییه دارد این ستاد از کجا درامده که قانونگذاری و اجرای قانون میکند و دستور میدهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
43
5
پاسخ
احسنت.....برچینید بساط این مفسدین را
ناشناس
|
France
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
ورود چه مایعاتی ممنوعه دقیقا؟
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