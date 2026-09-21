بخشنامه مهم ستاد امربهمعروف برای برگزاری کنسرتها
ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان تهران، دستورالعملهای اجرایی جدیدی را بهتمامی برگزارکنندگان، سالنها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۸| |
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به گزارش تابناک، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان تهران، در راستای جلوگیری از بروز معضلات اخلاقی و اجتماعی در کنسرتها، دستورالعملهای اجرایی جدیدی را بهتمامی برگزارکنندگان، سالنها و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد.
مهمترین اقدامات اجرایی:
نصب دوربینهای نظارتی در تمامی سالنها و دسترسی کامل پلیس به تصاویر.
درج مشخصات هویتی و شماره همراه در بلیتها.
تشکیل شورای امربهمعروف در محل برگزاری و تعیین مسئول مشخص برای هر مراسم.
ممنوعیت ورود مایعات به سالن و کنترل دقیق بوفهها.
معرفی کتبی متخلفان به دادسرای ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی).
هدف: تضمین امنیت فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از رویدادهای هنری.
از تمامی مدیران اماکن، هتلها و مجتمعهای تجاری درخواست میشود با همکاری کامل، در اجرای این مصوبات مشارکت نمایند.
گزارش خطا
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میخوای کنسرت بدون تماشاگر باشه بعد فیلمش رو بفروشی به مردم توو خونه بببینن؟ راحت تری ها
مملکت دولت دارد مجلس دارد قوه قضاییه دارد این ستاد از کجا درامده که قانونگذاری و اجرای قانون میکند و دستور میدهد.
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