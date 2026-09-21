سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از بررسی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دوران جنگ و پساجنگ با حضور سرپرست این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش تابناک، ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز ( دوشنبه ۳۰ شهریور) کمیسیون متبوع خود گفت: نشست امروز بعد از ظهر کمیسیون با حضور سید مجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان این وزارت خانه برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این وزارت خانه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دوران پسا جنگ ارائه شد. همچنین گزارشی از همکاری دولت و وزارت دفاع جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز توسط سرپرست و سخنگوی این وزارت خانه به اعضای کمیسیون ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده مطرح کردند. از جمله آنها رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، تقدیر از جانفشانی نیروهای مسلح و ضرورت هشیاری و پیشگیری از اقدامات مخرب دشمن بود.

وی افزود: در ادامه این نشست معاونین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت سرپرست این وزارت خانه نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند.