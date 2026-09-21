En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عملکرد وزارت دفاع در دوران جنگ بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از بررسی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دوران جنگ و پساجنگ با حضور سرپرست این وزارتخانه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۷
| |
3450 بازدید
وزارت دفاع

به گزارش تابناک، ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز ( دوشنبه ۳۰ شهریور) کمیسیون متبوع خود گفت: نشست امروز بعد از ظهر کمیسیون با حضور سید مجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان این وزارت خانه برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این وزارت خانه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دوران پسا جنگ ارائه شد. همچنین گزارشی از همکاری دولت و وزارت دفاع  جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز توسط سرپرست و سخنگوی این وزارت خانه به اعضای کمیسیون ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده مطرح کردند. از جمله آنها رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، تقدیر از جانفشانی نیروهای مسلح و ضرورت هشیاری و پیشگیری از اقدامات مخرب دشمن بود.

وی افزود: در ادامه این نشست معاونین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت سرپرست این وزارت خانه نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس کمیسیون امور داخلی وزارت دفاع جنگ سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع
۳۱ شهریور؛ روزی که میگ‌های عراقی آسمان ایران را شکافتند/ در ساعات اولیه جنگ چه گذشت؟
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرپرست وزارت دفاع: شگفتانه‌های جدیدی در راه است
سرپرست وزارت دفاع منصوب شد
ایران هرگز تسلیم فشار نمی‌شود
هشدار سرپرست وزارت دفاع: به زودی خواهید دید...
رسانه بخشی از سامانه بازدارندگی جمهوری اسلامی است
سردار ابن‌الرضا: زیر بار حرف زور نمی‌رویم
ایران از ساختن قدرت دفاعی دست نخواهد کشید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
قرص چینی برای باکره نمایی!
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۰ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۵۴ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005r1N
tabnak.ir/005r1N