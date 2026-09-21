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کد خبر:۱۳۹۵۴۵۵
کد خبر:۱۳۹۵۴۵۵
8720 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18

ویدیویی تحت عنوان حمله به یک طلافروشی در اهواز منتشر شده اما بر اساس بررسی تیم راستی آزمایی تابناک، این تصاویر متعلق به حلب سوریه است. حمله مسلحانه به یک طلافروشی در محله «الحلک» حلب منجر به کشته شدن دو برادر و سرقت موجودی مغازه شد و خبر جان‌باختن مالک طلافروشی «ناصو» (احمد ناصان، 29 ساله) و برادرش (مهند ناصان) در محله «الحلک» حلب تأیید شده است. دو فرد مسلح به آن‌ها حمله کردند و پیش از سرقت جواهرات مغازه، مستقیماً به سمتشان شلیک کردند. این جنایت به همین‌جا ختم نشد؛ مهاجمان مسلح پس از سرقت و هنگام فرار از محل، به سمت عابران آتش گشودند و تعدادی از افراد حاضر در خیابان (حدود ده نفر) را مجروح کردند. لحظات این سرقت مرگبار را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سرقت از طلافروشی ویدیو سرقت مسلحانه سوریه حلب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
13
پاسخ
این صحنه های خشونت و نهایت توحش را حذف کنید.
لطفاً این ویدئو را حذف کنید
پاسخ ها
سیستم ضد سرقت مسلحانه گاردمن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اونایی که میگن این تصاویر را حذف کنید و نشون ندید مثل دخترهایی هستن که وقتی یک سوسک میبینن به جای اینکه چشماشون را باز نگه دارن تا اگر سوسکه اومد طرفشون بتونن یه راه فرار پیدا کنند با دوتا دستاشون جوری صورتشون را میپوشونن که هوا هم به چشماشون نمیرسه، غافل از اینکه سوسکه بیبشتر خوشحال میبشه که اینا چشماشون بسته است که بتونه بره سراغشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
9
پاسخ
تابناک برا چی این تصاویر خشونت را منتشر می کنی
آموزش خشونت میدی واقعا که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
11
پاسخ
وحشی بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
واي خداي من چقدر دلم براي فروشنده سوخت صداي نالش واي واي. چرا اينجوري شدن مردم. اينقدر بيرحم. اينقدربيرحمي يك آدم وحشتناكه. فقط به خاطر طلا يه آدم ديگه را اينجوري ..... لااله الا الله
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