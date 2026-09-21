نبض خبر
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
ویدیویی تحت عنوان حمله به یک طلافروشی در اهواز منتشر شده اما بر اساس بررسی تیم راستی آزمایی تابناک، این تصاویر متعلق به حلب سوریه است. حمله مسلحانه به یک طلافروشی در محله «الحلک» حلب منجر به کشته شدن دو برادر و سرقت موجودی مغازه شد و خبر جانباختن مالک طلافروشی «ناصو» (احمد ناصان، 29 ساله) و برادرش (مهند ناصان) در محله «الحلک» حلب تأیید شده است. دو فرد مسلح به آنها حمله کردند و پیش از سرقت جواهرات مغازه، مستقیماً به سمتشان شلیک کردند. این جنایت به همینجا ختم نشد؛ مهاجمان مسلح پس از سرقت و هنگام فرار از محل، به سمت عابران آتش گشودند و تعدادی از افراد حاضر در خیابان (حدود ده نفر) را مجروح کردند. لحظات این سرقت مرگبار را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر سرقت از طلافروشی ویدیو سرقت مسلحانه سوریه حلب
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غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
این صحنه های خشونت و نهایت توحش را حذف کنید.
لطفاً این ویدئو را حذف کنید
لطفاً این ویدئو را حذف کنید
پاسخ ها
سیستم ضد سرقت مسلحانه گاردمن| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تابناک برا چی این تصاویر خشونت را منتشر می کنی
آموزش خشونت میدی واقعا که
آموزش خشونت میدی واقعا که