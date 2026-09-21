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سقوط بالگرد آمریکایی هنگام اطفای آتش در پارک جنگلی

بر اثر سقوط یک فروند بالگرد آمریکایی در پارک ملی یوسیمیتی، ۲ نفر کشته شدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۴
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سقوط بالگرد

به گزارش تابناک به نقل از سی ان ان، طبق اعلام سازمان جنگلبانی آمریکا، ۲ نفر از خدمه یک بالگرد که در حال مبارزه با آتش‌ سوزی در پارک ملی یوسیمیتی بودند، بر اثر سقوط بالگردشان کشته شدند.

شرکت هواپیمایی Precision, LLC که به صورت برخط با نام Flyprecision شناخته می‌شود، تأیید کرد که ۲ نفر از اعضای تیمش جان خود را از دست داده‌اند.

طبق اعلام اداره هوانوردی فدرال، بالگرد Eurocopter AS۳۲ کمی قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا سقوط کرد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
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