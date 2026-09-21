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بیانیه جدید سپاه منتشر شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در بیانیه‌ای تاکید کرد: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی باید این حقیقت را درک کنند که بایستی دیر یا زود به منطقه عاری از وجود پلید و جنایتکارانه خود تن دهند که به فضل الهی گریزی از این سرنوشت نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۲
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سپاه

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای راهبردی به مناسبت هفته دفاع مقدس و چهل و ششمین سالروز آغاز مقاومت و ایستادگی ملت مقتدر و شریف ایران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله استکبار جهانی و رژیم بعثی عراق، دفاع مقدس را «سرفصل درخشان و طلایی تولید اراده و وحدت ملی» و «مکتب راهبردی قدرت‌سازی دفاعی و بازدارنده» دانست و با اشاره به آموزه‌ها و عبرت‌های آن دوران برای نیروهای مسلح و ملت ایران، تأکید کرد: نیروهای مسلح با آمادگی کامل و هوشمندی راهبردی، دست بر ماشه آماده پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به دشمن فرسوده و متجاوز هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به منطقه عاری از وجود پلید و جنایتکارانه خود تن دهند.

به گزارش روابط عمومی کل سپاه در بخشی از این بیانیه آمده است: دفاع مقدس هشت‌ساله فراتر از یک رویداد نظامی، کارگاه تولید سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و خودباوری راهبردی بود و به ملت ایران آموخت که قدرت واقعی در عمق ایمان، وحدت کلمه و پیوند رهبری با ملت نهفته است و این آموزه امروز به یک منظومه دفاعی هوشمند و چندلایه تبدیل شده که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در عرصه‌های شناختی، سایبری، اقتصادی و راهبردی نیز بازدارندگی ایجاد کرده است.

این بیانیه با اشاره به بلوغ و تکامل قدرت و اقتدار بازدارنده کشور، تصریح کرده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی، نوآوری راهبردی و خوداتکایی دفاعی، به سطحی از اقتدار رسیده‌اند که هر تهدید را در مبدأ خنثی می‌کنند. جلوه‌های عظیم و تاریخی این اقتدار در امواج کوبنده و دشمن‌شکن عملیات‌های وعده صادق در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی-صهیونی در معرض دید جهانیان قرار گرفت؛ عملیاتی که هیمنه پوشالی دشمن امریکایی صهیونی و حامیان آن را را در هم شکست و ترتیبات امنیتی منطقه را به نفع جبهه مقاومت و ملت ایران بازآرایی کرد.

در ادامه این بیانیه، رخدادهای شگفت‌آور یک سال اخیر در میدان نبرد، آغازگر نظم نوین منطقه‌ای قلمداد و افزوده شده است: مدیریت راهبردی تنگه‌ی هرمز شکستن هیمنه قدرت‌های استکباری، ضد بشری و شیطانی و افشای ناتوانی رژیم‌های سلطه‌گر و تروریستی امریکا به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و جهان پس از این نبردها، جهانی متفاوت است؛ جهانی که در آن ملت‌های مستضعف توانمندی خود را باور کرده‌ و قدرت‌های استکباری در سراشیبی افول قرار گرفته‌اند.

این بیانیه با تأکید بر اهمیت و ضرورت هوشمندی و هوشیاری برابر ترفندها و توطئه‌های پیچیده قدرت‌های استکباری علیه ملت قهرمان و مبعوث شده ایران خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به جنگ‌های ترکیبی، شناختی، اقتصادی و رسانه‌ای روی آورده است؛ اما ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های درونی، اقتصاد مقاومتی و اتحاد مقدس ملی، هر توطئه‌ای را خنثی خواهد کرد و نیروهای مسلح به ویژه پاسداران رشید انقلاب اسلامی در این نبرد همه‌جانبه، دست بر ماشه، آماده پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به هر تجاوزی هستند.

در بخش دیگری از این بیانیه، با گرامیداشت جایگاه و نقش امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، بر هم افزایی و یکپارچگی نیروهای مسلح در منظومه دفاعی کشور تأکید و آورده است: پاسداران انقلاب، بسیجیان دلاور و آحاد جان‌فدایان ایران قوی و مبعوث‌شدگان خونخواه قائد شهید، با آمادگی کامل و هوشیاری همه جانبه، در صورت خطای محاسباتی جبهه خصم با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به دشمن فرسوده و متجاوز هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید این حقیقت را درک کنند که بایستی دیر یا زود به منطقه عاری از وجود پلید و جنایتکارانه خود تن دهند که به فضل الهی گریزی از این سرنوشت نخواهند داشت.

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و شهدای والامقام، آمادگی منظومه پنهان و آشکار نیروهای مسلح کشور را برای دفاع از کیان اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمن اعلام و تاکید کرد: بی تردید دفاع مقدس هشت‌ساله، سرفصل درخشان و طلایی تولید اراده و وحدت ملی در راستای پیشرفت کشور و مقابله با تهدیدات دشمن خواهد ماند.

منبع: سپاه نیوز

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