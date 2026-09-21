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واکنش به تجاوز گسترده اخیر سعودی‌ها به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم سعودی به این کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۰
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4706 بازدید
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یحیی سریع

به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت:  جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» سعودی برخاسته از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف»، به همراه یگان‌های موشکی از نجران و جیزان، استان‌های الجوف، تعز، صعده و مأرب را هدف ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی قرار دادند.

وی افزود که شمار کل حملات هوایی و موشکی متجاوزان از آغاز دور جدید تنش‌ها، به ۹۱۷ حمله رسیده است.

 سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد که این تجاوز گسترده و جنایتکارانه، به یاری خداوند بی‌پاسخ نخواهد ماند.

منبع: تسنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
4
پاسخ
عربستان تجاوز کرد؟ چرا خبر نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
1
پاسخ
مرگ برامریکا واسرائیل! مرگ بر وهابیون خونخوار ! مرگ بر سعودی‌ها مزدور وجانی ! سلام خداوند بر مجاهدان یمنی ! سلام خداوند بر همه شهدای گرانقدر جهان اسلام بخصوص شهدای یمن !
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