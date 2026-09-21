واکنش به تجاوز گسترده اخیر سعودیها به یمن
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم سعودی به این کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۰| |
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به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنگندههای «اف-۱۵» و «تایفون» سعودی برخاسته از پایگاههای «خمیس مشیط» و «طائف»، به همراه یگانهای موشکی از نجران و جیزان، استانهای الجوف، تعز، صعده و مأرب را هدف ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی قرار دادند.
وی افزود که شمار کل حملات هوایی و موشکی متجاوزان از آغاز دور جدید تنشها، به ۹۱۷ حمله رسیده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که این تجاوز گسترده و جنایتکارانه، به یاری خداوند بیپاسخ نخواهد ماند.
منبع: تسنیم
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