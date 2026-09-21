سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم سعودی به این کشور تاکید کرد.

واکنش به تجاوز گسترده اخیر سعودی‌ها به یمن

به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» سعودی برخاسته از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف»، به همراه یگان‌های موشکی از نجران و جیزان، استان‌های الجوف، تعز، صعده و مأرب را هدف ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی قرار دادند.

وی افزود که شمار کل حملات هوایی و موشکی متجاوزان از آغاز دور جدید تنش‌ها، به ۹۱۷ حمله رسیده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد که این تجاوز گسترده و جنایتکارانه، به یاری خداوند بی‌پاسخ نخواهد ماند.

منبع: تسنیم