شکایت ۳ رسانه بزرگ آمریکایی از ترامپ

«سی‌ان‌ان»، «پولتیکو» و «ام اس ناو» شکایتی مشترک در دادگاه فدرال واشینگتن دی‌سی مطرح کردند تا ممنوعیت اعمال شده از سوی دولت ترامپ برای ورود خبرنگاران این سه رسانه به کاخ سفید را به چالش بکشند.

به گزارش تابناک، سه رسانه «سی‌ان‌ان»،«پولتیکو» و «ام اس ناو» در آستانه رفتن به دادگاه هستند تا قانونی بودن دستور رئیس‌جمهور ترامپ برای ممنوع کردن این سه سازمان خبری از کاخ سفید را به زیر سوال ببرند.

این سه رسانه اعلام کردند که به‌طور مشترک در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در واشینگتن دی‌سی شکایت تنظیم می‌کنند و خواستار یک حکم منع موقت هستند تا دسترسی آن‌ها فورا بازگردانده شود؛ این پرونده هم‌اینک در حال رسیدگی است.

این سه رسانه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «امروز صبح به دولت اطلاع دادیم که شکایتی تنظیم می‌کنیم تا از حقوق متمم اول خود محافظت کنیم و از این اصل دفاع کنیم که دولت تعیین نمی‌کند مطبوعات چه چیزی را گزارش و منتشر کنند. بدون اطلاع یا روند قانونی، کاخ سفید اعتبارنامه‌های خبرنگاران ما را لغو کرد، چون به گزارش‌های ما اعتراض داشت. این امر آزادی مطبوعات و حق عمومی برای روزنامه‌نگاری مستقل و فارغ از دخالت دولت را تهدید می‌کند.»

این شکایت اشاره می‌کند که رویه قضایی موجود، پرونده‌ای از سال ۱۹۷۷ است که حکم داد کاخ سفید نمی‌تواند اعتبارنامه‌های مطبوعاتی خبرنگاران را خودسرانه و به‌دلیل تلافی برای تبعیض بر اساس دیدگاه محدود کند.

ترامپ روز جمعه در پُستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ممنوعیت را اعلام کرد و این سه رسانه را منابع «اخبار جعلی» خواند. او هیچ گزارش مشخصی را که موجب این اقدام شده باشد ذکر نکرد و ادعا کرد این رسانه‌ها مدت‌هاست نسبت به او ناعادلانه رفتار می‌کنند و هیچ‌گاه پوشش مثبتی ارائه نمی‌دهند.

به گزارش لس‌آنجلس تایمز، ترامپ پیشتر نیز دو بار تلاش کرده است دسترسی سازمان‌های خبری به کاخ سفید را منع کند. در سال ۲۰۱۸ در دورهٔ اول ترامپ، کاخ سفید تلاش کرد جیم آکوستا، خبرنگاری که آن زمان برای سی‌ان‌ان کار می‌کرد را ممنوع کند، اما دادگاه دستور داد اعتبارنامه مطبوعاتی او بازگردانده شود.

سال گذشته هم کاخ سفید، رسانه آسوشیتدپرس را پس از این که این سازمان خبری از به رسمیت شناختن تغییر نام خلیج مکزیک خودداری کرد، ممنوع کرد اما یک قاضی فدرال دستور داد دسترسی آسوشیتدپرس به کاخ سفید بازگردانده شود.

منبع: ایسنا