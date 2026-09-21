گوترش: شورای امنیت فلج شده است

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما با شکافی ژئوپلیتیک و عمیق روبرو هستیم که شورای امنیت را فلج کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد اسپس ادامه داد: خود قدرت‌ های بزرگ درگیر جنگ‌ هایی می‌ شوند که در برخی موارد، مغایر با حقوق بین‌الملل است. این وضعیت فضایی از مصونیت از مجازات ایجاد می‌کند که در آن، قدرت‌ های متوسط تصور می‌ کنند می‌ توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند.

آنتونیو گوترش با اشاره غیرمستقیم به تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک ایران، اضافه کرد: دلیل این موضوع این است که هیچ پیامدی متوجه آن‌ها نخواهد بود و جنگ‌ ها رو به افزایش و هرچه پیچید ه‌تر شدن هستند.