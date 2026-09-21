جنگنده نسل ششم چین بار دیگر به پرواز درآمد + عکس
به گزارش تابناک، جنگنده J-36 چین امروز بار دیگر در جریان یک پرواز آزمایشی روزانه مشاهده شد. تصاویر منتشرشده از این هواپیما بار دیگر توجهها را به روند توسعه جنگندههای نسل ششم چین و ویژگیهای طراحی این هواپیما جلب کرده است.
هواپیمایی بزرگ با طراحی بدون دم
جنگنده جی-36 یک هواپیمای بزرگ، بدون دم و مجهز به سه موتور است که با هدف کاهش سطح مقطع راداری و افزایش قابلیتهای پنهانکاری طراحی شده است. برآوردهای موجود، طول این هواپیما را حدود ۲۲ متر و وزن آن را بیش از ۵۰ تن اعلام میکنند.
گزارشهای منتشرشده همچنین حاکی از آن است که تا پنج نمونه اولیه از J-36 در حال پرواز هستند و میان این نمونهها تفاوتهایی در طراحی و ساختار مشاهده شده است. این تغییرات میتواند نشاندهنده ادامه روند آزمایش و اصلاح طراحی این جنگنده باشد.
ادامه آزمایش نمونههای اولیه
مشاهده مجدد J-36 در پرواز آزمایشی در شرایطی انجام شده است که طی ماههای اخیر تصاویر و گزارشهای مختلفی درباره روند توسعه این هواپیما منتشر شده است.
یکی از تحولات اخیر، نمایش یک ماکت سازهای مرتبط با J-36 در ۱۵ سپتامبر بود. همچنین در نمایشگاهی در پکن، تصاویر مرتبط با این جنگنده در کنار یک سامانه لیزری هوابرد با توان تقریبی ۱۰۰ کیلووات به نمایش درآمد.
ارتباط میان این سامانه لیزری و پروژه J-36 بهطور رسمی تأیید نشده است، اما همزمانی نمایش آنها توجه ناظران حوزه صنایع دفاعی و فناوریهای نظامی را به خود جلب کرده است.
تمرکز چین بر جنگندههای نسل آینده
توسعه J-36 بخشی از روند گستردهتر چین برای پیشبرد فناوریهای مرتبط با جنگندههای نسل جدید محسوب میشود. طراحی بدون دم، پیکربندی سهموتوره و استفاده از فناوریهای مرتبط با پنهانکاری از جمله ویژگیهایی است که این هواپیما را از بسیاری از جنگندههای نسلهای پیشین متمایز میکند.
با ادامه پروازهای آزمایشی و ایجاد تغییرات در نمونههای اولیه، به نظر میرسد روند توسعه J-36 همچنان ادامه دارد و طراحی این هواپیما در حال طی کردن مراحل مختلف آزمایش و ارزیابی است.
با این حال، جزئیات دقیق درباره مشخصات عملیاتی، سامانههای تسلیحاتی، برد و عملکرد نهایی J-36 هنوز بهصورت رسمی از سوی دولت یا ارتش چین منتشر نشده است و بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود درباره این جنگنده بر اساس تصاویر، ویدئوها و ارزیابیهای منابع غیررسمی است.
منبع: همشهریآنلاین