آسپرین؛
چرا نیمی از نوجوانان کمردرد را تجربه میکنند؟
کمردرد فقط مشکل بزرگسالان نیست و حدود نیمی از نوجوانان نیز در مقطعی آن را تجربه میکنند. در بسیاری از موارد، منشأ درد نه خود ستون فقرات، بلکه عدم تعادل در عضلاتی است که از لگن و ستون فقرات حمایت میکنند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان میدهد سفتی یا ضعف بعضی از عضلات چگونه میتواند فشار اضافی بر کمر وارد کند و چرا تقویت هماهنگ عضلات مرکزی بدن، همراه با تغییر برخی عادتهای روزمره، میتواند به کاهش و حتی پیشگیری از کمردرد کمک کند.
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