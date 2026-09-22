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تعداد بازدید : 222
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۴۴۴
کد خبر:۱۳۹۵۴۴۴
2174 بازدید
نظرات: ۱
آسپرین؛

چرا نیمی از نوجوانان کمردرد را تجربه می‌کنند؟

کمردرد فقط مشکل بزرگسالان نیست و حدود نیمی از نوجوانان نیز در مقطعی آن را تجربه می‌کنند. در بسیاری از موارد، منشأ درد نه خود ستون فقرات، بلکه عدم تعادل در عضلاتی است که از لگن و ستون فقرات حمایت می‌کنند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد سفتی یا ضعف بعضی از عضلات چگونه می‌تواند فشار اضافی بر کمر وارد کند و چرا تقویت هماهنگ عضلات مرکزی بدن، همراه با تغییر برخی عادت‌های روزمره، می‌تواند به کاهش و حتی پیشگیری از کمردرد کمک کند.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
چاقی شدید
عدم استفاده از تفکر و سوختن انرژی

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